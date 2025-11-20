"El Gerald Ford está en el punto en donde va a ser más efectivo": Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional, sobre despliegue en el Caribe cerca de Venezuela

Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional, en entrevista con el programa La Tarde de NTN24 analizó la que considera más reciente fase del despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe cerca de las costas venezolanas.

“Desde el punto de vista de cercanía, el Gerald Ford está en el punto en donde va a ser más efectivo y protegido de cualquier tipo de agresión que Venezuela pudiese tomar”, consideró Cueto.

Para el experto, además, las otras naves están en “posición óptima”. “Desde el punto de vista de logística y operatividad está sumamente bien situado” el despliegue, consideró.

Cueto afirmó que el objetivo final del despliegue es “destruir la operación del Cartel de los Soles y los carteles subordinados a ellos como es el Tren de Aragua”.

“Lo que se ha dicho, por parte del presidente Trump y el Departamento de Guerra, es que se quiere destruir al narcotráfico y las organizaciones terroristas en el hemisferio (…) y que se quería la captura de Maduro y de la cúpula de ese Cartel de los Soles”, expresó.

Sobre una eventual incursión de Washington en Venezuela, consideró que “se puede hacer sin entrar, sin pie de Estados Unidos en tierra venezolana”.

“No necesitan estar más cerca para hacer blanco efectivo en los lugares que se sabe que hay almacenamiento, logística (de los carteles)”, consideró.