NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Este lunes se reportaron unos disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela.

Informaciones conocidas por NTN24 aseguraron en un principio que varios de los disparos estarían dirigidos contra drones que estarían sobrevolando la capital venezolana.

En redes sociales, varios usuarios publicaron videos en los que se oyen las ráfagas de disparos cerca a Miraflores.

Extraoficialmente, con el paso de los minutos, se informó que el propio régimen habría activado algunos drones de vigilancia sin notificar a la Guardia de Honor Presidencial ni a los servicios de inteligencia, lo que provocó una respuesta armada por parte de estos.

o

Esto se da días después del operativo militar que ejecutó Estados Unidos en Caracas y que dejó como resultado la captura del dictador Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Este lunes el régimen de Venezuela quedó bajo el poder de los hermanos Rodríguez.

Delcy Rodríguez se juramentó como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez fue juramentada por su hermano Jorge Rodríguez, quien también se posesionó como presidente de la Asamblea ilegítima de Venezuela.

Además, hicieron presencia dos fichas claves del chavismo, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes fungen como ministro del Interior y Defensa, respectivamente.

Caracas

Balacera

Tiroteo

Disparos

Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Venezolanos se abrazan en esperanza tras la captura de Maduro - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Coronel en retiro analiza la captura de Nicolás Maduro tras ataques de Estados Unidos: "Venezuela va a ser libre de nuevo"

Ataque en La Carlota - Foto Juan Barreto - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Sargento que huyó tras la incursión de EE.UU. en Fuerte Tiuna: "Once helicópteros aterrizaron y las grandes unidades fueron atacadas"

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Venezolanos se abrazan en esperanza tras la captura de Maduro - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Coronel en retiro analiza la captura de Nicolás Maduro tras ataques de Estados Unidos: "Venezuela va a ser libre de nuevo"

Cantante Amy Winehouse | Foto: AFP
Cantante

El padre de Amy Winehouse demandó a amigas de la cantante por subastar su ropa: reclama 972.000 dólares de ganancia

Ataque en La Carlota - Foto Juan Barreto - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Sargento que huyó tras la incursión de EE.UU. en Fuerte Tiuna: "Once helicópteros aterrizaron y las grandes unidades fueron atacadas"

Elon Musk y logo de la red social X, antes Twitter - Fotos: AFP
Redes sociales

Así reaccionó la plataforma X de Elon Musk a la prohibición de redes sociales a menores en Australia

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Nicolás Maduro. (EFE)
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela

Mujer viendo una patrulla de la Policía de EE.UU. en Florida - Foto: EFE
ICE

Migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

