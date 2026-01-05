Trump anuncia los integrantes de su Gobierno que "estarán a cargo" de Venezuela

En entrevista con el medio de comunicación NBC News, Donald Trump anticipó que Venezuela no tendrá nuevas elecciones en los próximos 30 días.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay manera de que la gente pueda siquiera votar, eso va a tomar un tiempo", dijo Trump.

Posteriormente, Trump sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudará a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Estas personas son el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.

"Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos, estarán a cargo (de Venezuela)”, detalló el mandatario de la unión americana.

Dichas declaraciones del presidente Trump van de la mano con las pronunciadas el pasado 3 de enero de 2026.

Ese día, tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses, Trump dijo que su gobierno asumirá de manera provisional el control de Venezuela.

Para encabezar este proceso de transición política, Trump habló de la conformación de un equipo integrado por altos funcionarios de su administración.

Desde la Casa Blanca se dice que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, estarían a cargo de las gestiones diplomáticas.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, supervisaría la presencia y las acciones militares en la región tras el operativo que derivó en la detención de Maduro.

Horas antes del anuncio de Trump, en Venezuela, la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, se juramentó como “presidente encargada” ante la ilegítima Asamblea Nacional.