Secretaria de Seguridad Nacional quiere endurecer el "veto de viaje" a EE. UU. y pide sumar a otros países más a la lista: “No los queremos”

Tras una reunión con el presidente Donald Trump, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que quiere endurecer el “veto de viaje” a Estados Unidos para “todos y cada uno de los malditos países que han estado inundando” la nación “con asesinos, parásitos y adictos a los subsidios”.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, Noem también recomendó que la lista del “veto de viaje” aumente entre 30 y 32 naciones, frente a las 19 que ya enfrentan restricciones en la actualidad.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses”, dijo Noem en su mensaje en X.

Y sentenció: “No los queremos. Ni uno”.

Aunque no se conoce con exactitud cuáles países son los que se añadirían a dicha lista, se sabe las declaraciones de Noem tienen lugar luego del ataque armado en Washington que dejó un miembro de la Guardia Nacional muerto y otro gravemente herido.

Tras el trágico hecho, el presidente Trump dijo que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de "países del tercer mundo".

Y es que las autoridades identificaron al presunto atacante como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que trabajó con Estados Unidos en Afganistán y luego se asentó en la capital del país durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Entre los países que Estados Unidos considera como “tercer mundo” se encuentran: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.