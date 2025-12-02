NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Departamento de Seguridad Nacional

Secretaria de Seguridad Nacional quiere endurecer el "veto de viaje" a EE. UU. y pide sumar a otros países más a la lista: “No los queremos”

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Kristi Noem - EFE
Kristi Noem - EFE
La funcionaria estadounidense recomienda que la lista del “veto de viaje” aumente entre 30 y 32.

Tras una reunión con el presidente Donald Trump, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que quiere endurecer el “veto de viaje” a Estados Unidos para “todos y cada uno de los malditos países que han estado inundando” la nación “con asesinos, parásitos y adictos a los subsidios”.

o

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, Noem también recomendó que la lista del “veto de viaje” aumente entre 30 y 32 naciones, frente a las 19 que ya enfrentan restricciones en la actualidad.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses”, dijo Noem en su mensaje en X.

Y sentenció: “No los queremos. Ni uno”.

Aunque no se conoce con exactitud cuáles países son los que se añadirían a dicha lista, se sabe las declaraciones de Noem tienen lugar luego del ataque armado en Washington que dejó un miembro de la Guardia Nacional muerto y otro gravemente herido.

o

Tras el trágico hecho, el presidente Trump dijo que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de "países del tercer mundo".

Y es que las autoridades identificaron al presunto atacante como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que trabajó con Estados Unidos en Afganistán y luego se asentó en la capital del país durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Entre los países que Estados Unidos considera como “tercer mundo” se encuentran: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Temas relacionados:

Departamento de Seguridad Nacional

Estados Unidos

Ataque

Guardia Nacional

Veto migratorio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Elecciones en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, colaboradora del régimen de Maduro / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

El régimen madurista muestra su desespero ante la OPEP: Delcy Rodríguez le dice a la organización que "Trump ejecuta una campaña de hostigamiento contra Venezuela"

Policía de Estados Unidos - Foto de referencia
ICE

Ola de rechazo tras detención de profesora y migrante colombiana dentro de una guardería en EE. UU.

Ibail Llanos, creador de contenido / Fernando Batista, DT de fútbol / Reina de belleza venezolana / Oswaldo Vizcarrondo, DT de La Vinotinto Sub-17 - Fotos: X - EFE
Redes sociales

"¿Qué estaremos pagando?": venezolanos en redes enumeran los cuatro eventos de 2025 relacionados con entretenimiento y deporte que dejaron un vacío difícil de llenar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, colaboradora del régimen de Maduro / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

El régimen madurista muestra su desespero ante la OPEP: Delcy Rodríguez le dice a la organización que "Trump ejecuta una campaña de hostigamiento contra Venezuela"

Banda delictiva en Aragua
Extorsión

'El viejo-viejo', 'Flipper' y 'El menor': Cayó grupo que acosó y extorsionó a más de 30 empresas en Aragua

3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Cometa

El cometa interestelar 3I/ATLAS mostró signos de aceleración sin explicación en la gravedad tras acercarse al Sol: una fuerza extra lo empujó

Cárceles de El Salvador - AFP
El Salvador

Pandilleros de El Salvador fueron condenados a penas de hasta 397 años de cárcel

Policía de Estados Unidos - Foto de referencia
ICE

Ola de rechazo tras detención de profesora y migrante colombiana dentro de una guardería en EE. UU.

Ibail Llanos, creador de contenido / Fernando Batista, DT de fútbol / Reina de belleza venezolana / Oswaldo Vizcarrondo, DT de La Vinotinto Sub-17 - Fotos: X - EFE
Redes sociales

"¿Qué estaremos pagando?": venezolanos en redes enumeran los cuatro eventos de 2025 relacionados con entretenimiento y deporte que dejaron un vacío difícil de llenar

Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones en Honduras

"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre