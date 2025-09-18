Presidente Petro apunta contra la secretaria de Seguridad Kristi Noem por "satanizar al que viene del sur" en medio del endurecimiento de la política migratoria en EE. UU.

El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó ante los dichos recientes de la secretaria de Seguridad de EE. UU. Kristi Noem, quien cuestionó a la administración que la antecedió por permitir el paso masivo por las fronteras de Estados Unidos.

“Satanizar al que viene del sur, los del sur habitaron América desde hace 30.000 años”, dijo el mandatario colombiano en respuesta a una noticia de NTN24 sobre las declaraciones de Noem.

“El gobierno del presidente Trump podría aceptar que viene de migraciones 220 siglos después de las nuestras”, agregó.

En concreto, Kristi Noem, criticó duramente a su predecesor, Alejandro Mayorkas, por supuestamente abrir la frontera sur a los traficantes de drogas y personas.

"No sé cómo podía dormir por la noche sabiendo las vulnerabilidades que estaba creando para este país y la gente a la que dejaba entrar y a la que permitía destruirnos", dijo.

“Y abrió las puertas y dijo: 'Pasen. Si pertenecen a un gobierno extranjero malvado, a una organización terrorista o a una pandilla, son más que bienvenidos, y vamos a ignorar nuestras leyes y los trataremos mejor que a los ciudadanos estadounidenses”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha desplegado decenas de miles de agentes del ICE en todo el país, en una campaña intensa de arrestos que incluye redadas en empresas o lugares públicos.

VEA TAMBIÉN "Las fuerzas estadounidenses se mantienen preparadas para llevar a cabo nuevas operaciones": Trump justifica ante el Senado ataque a narcolanchas en el Caribe y advierte más acciones militares en la zona o

Esas redadas han sido denunciadas por las organizaciones de defensa de los derechos civiles y por la oposición demócrata.

La Corte Suprema confirmó la semana pasada que ICE puede detener a presuntos indocumentados a partir de indicios como la lengua o el aspecto físico en ciertos barrios de Los Ángeles donde la población es mayoritariamente extranjera.

Para respaldar las operaciones contra la inmigración ilegal, el Congreso de mayoría republicana aprobó recientemente un sustancial paquete presupuestario para aumentar los recursos del ICE y de la policía fronteriza.