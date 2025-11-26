"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Al menos 300 ciudadanos venezolanos permanecen varados en el aeropuerto de Barajas en Madrid debido a la cancelación de decenas de vuelos hacia su país, en medio de las restricciones internacionales al espacio aéreo de Venezuela impuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Los viajeros afectados enfrentan condiciones precarias en la terminal aérea, donde han pasado varias noches durmiendo en el suelo.

Entre los varados se encuentran numerosos niños y familias que padecen una situación de incertidumbre sin saber cuándo podrán regresar a su país.

La situación se produce después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertara sobre un posible peligro de operaciones militares en la zona de influencia del aeropuerto de Maiquetía.

Decenas de aerolíneas de Europa y otros continentes han cesado temporalmente sus itinerarios, dejando el espacio aéreo de Venezuela y parte del Caribe prácticamente despejado.

Cabe señalar que, al mediodía vencía el plazo del régimen de Maduro a las aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos desde y hacia Venezuela, que están suspendidos desde el fin de semana.

El régimen ha amenazado con revocar el permiso a las empresas que no reanuden antes del plazo fijado, mientras miles de pasajeros permanecen varados en diferentes aeropuertos del mundo.

Al respecto, el coronel en retiro Héctor Carrascal, veterano de la Fuerza Aérea Colombiana, destacó la importancia de analizar la capacidad operativa de los Estados Unidos sobre el mar Caribe.

“Es importante entender la gran amenaza que representa el narcotráfico para el pueblo de los Estados Unidos, el daño importante que le ha hecho a Colombia durante más de 60 años. Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico, le abrió las puertas a las FARC cuando nosotros justamente los teníamos en su peor momento y han importado los insumos de la muerte que necesitan para sostener esta dictadura”, dijo.

De acuerdo con Héctor Carrascal, el despliegue actual incluye no solo radares terrestres en Florida y Puerto Rico, sino una expansión significativa de capacidades operativas sobre el mar Caribe.