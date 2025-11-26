NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Despliegue militar

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Héctor Carrascal, veterano de la Fuerza Aérea Colombiana, destacó la importancia de analizar la capacidad operativa de los Estados Unidos sobre el mar Caribe.

Al menos 300 ciudadanos venezolanos permanecen varados en el aeropuerto de Barajas en Madrid debido a la cancelación de decenas de vuelos hacia su país, en medio de las restricciones internacionales al espacio aéreo de Venezuela impuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Los viajeros afectados enfrentan condiciones precarias en la terminal aérea, donde han pasado varias noches durmiendo en el suelo.

Entre los varados se encuentran numerosos niños y familias que padecen una situación de incertidumbre sin saber cuándo podrán regresar a su país.

La situación se produce después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertara sobre un posible peligro de operaciones militares en la zona de influencia del aeropuerto de Maiquetía.

o

Decenas de aerolíneas de Europa y otros continentes han cesado temporalmente sus itinerarios, dejando el espacio aéreo de Venezuela y parte del Caribe prácticamente despejado.

Cabe señalar que, al mediodía vencía el plazo del régimen de Maduro a las aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos desde y hacia Venezuela, que están suspendidos desde el fin de semana.

El régimen ha amenazado con revocar el permiso a las empresas que no reanuden antes del plazo fijado, mientras miles de pasajeros permanecen varados en diferentes aeropuertos del mundo.

Al respecto, el coronel en retiro Héctor Carrascal, veterano de la Fuerza Aérea Colombiana, destacó la importancia de analizar la capacidad operativa de los Estados Unidos sobre el mar Caribe.

“Es importante entender la gran amenaza que representa el narcotráfico para el pueblo de los Estados Unidos, el daño importante que le ha hecho a Colombia durante más de 60 años. Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico, le abrió las puertas a las FARC cuando nosotros justamente los teníamos en su peor momento y han importado los insumos de la muerte que necesitan para sostener esta dictadura”, dijo.

De acuerdo con Héctor Carrascal, el despliegue actual incluye no solo radares terrestres en Florida y Puerto Rico, sino una expansión significativa de capacidades operativas sobre el mar Caribe.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Estados Unidos

Narcotráfico

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La omisión de la fiscal general raya con el delito, ¿de qué lado está?”: congresista sobre informe que habla de supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y disidencias de las Farc

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de la ONU - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia": Petro sobre decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de Verificación de la ONU

Marco Rubio junto a personal militar estadounidense - Foto AFP
Marco Rubio

El mensaje que Marco Rubio le envió a veteranos de las fuerzas armadas de EE. UU. en medio de despliegue en el Caribe: respondió a impresionante video

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sucesos

Adolescente asfixió a su hermano y había tratado de hacer creer que murió tras un reto viral

Luna llena - Foto: EFE
Astronomía

Astrónomo capta en video extraños destellos en el lado oscuro de la Luna y explica de qué se trata

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de la ONU - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia": Petro sobre decisión del Consejo de Seguridad sobre Misión de Verificación de la ONU

Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Colombia

Gustavo Petro aseguró que viajará a Nueva York a reunión de la ONU pese a sanciones de Estados Unidos

Marco Rubio junto a personal militar estadounidense - Foto AFP
Marco Rubio

El mensaje que Marco Rubio le envió a veteranos de las fuerzas armadas de EE. UU. en medio de despliegue en el Caribe: respondió a impresionante video

Motín armado en la cárcel de Machala | Foto: AFP
Crisis carcelaria

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre