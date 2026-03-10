NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Secretario de Energía de EE. UU. publicó que un primer petrolero cruzó por el estrecho de Ormuz escoltado por la Armada y luego borró el anuncio

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - AFP
El funcionario Chris Wright no especificó cuándo tuvo lugar la operación de escolta ni qué barcos estuvieron involucrados.

Este martes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que la Armada escoltó un petrolero por el Estrecho de Ormuz, el primer acompañamiento de este tipo desde que comenzaron los ataques de Washington e Israel contra el régimen de Irán.

"La Armada de Estados Unidos escoltó con éxito un petrolero a través del Estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales", dijo Wright en un mensaje en las redes sociales mientras avanza el conflicto en Medio Oriente que ha sacudido los mercados petroleros y paralizado muchos envíos.

El secretario de Energía no especificó inmediatamente cuándo tuvo lugar la operación de escolta ni qué barcos estuvieron involucrados, y luego borró la publicación.

Aunque el petróleo ya había bajado este martes, cayó más del 15% después del anuncio de la medida de escolta por parte de Estados Unidos por dicho cruce marítimo, por el cual pasa casi una quinta parte de la producción mundial.

Los líderes del régimen había prometido el martes que no se exportará ni un litro de crudo desde el Golfo mientras continúen los ataques de Washington e Israel.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha tomado cartas en el asunto para tranquilizar a los mercados globales en el merco de las operaciones en Medio Oriente, ofreciendo reaseguros a las compañías navieras y los servicios de la Marina de EE. UU. para escoltar a los petroleros.

Desde el comienzo de los ataques, los precios del producto han experimentado fuertes alteraciones, subiendo un 30 por ciento el lunes a casi 120 dólares por barril antes de retroceder.

Cabe mencionar que en medio de los ataques en Medio Oriente se han visto afectados con ataques algunos depósitos de petróleo en Irán y a infraestructuras energéticas en países ricos del Golfo.

