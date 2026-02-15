¿El sarampión será un riesgo para los asistentes al Mundial en México?

Zapopan, en el estado de Jalisco, será una de las ciudades mexicanas que acogerá varios de los partidos de la fase de grupos del Mundial de 2026. Son cuatro los partidos que acogerá, en donde albergará a selecciones como Colombia, España, Uruguay y el conjunto anfitrión.

Sin embargo, esta ciudad mexicana también es el epicentro activo de un brote de sarampión que preocupa a los organismos de salud.

Para hablar sobre este tema, Alejandro Macías, infectólogo y experto en salud pública, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó en la entrevista que "las personas que vengan a México para el Mundial es muy poco probable que se vayan a infectan porque es poco probable que se vayan a encontrar con una persona con sarampión".

Pero advirtió que "quien tenga menos de 50 años y no tenga la seguridad de tener al menos dos dosis de la vacuna debe vacunarse contra el sarampión".

Y que "ahora la inmunidad rebaño se logra a través de la vacunación", por lo que "exigir controles de vacuna no funciona" y "es poco probable que por cruzar caminos con una persona, incluso en eventos masivos, se contagie el sarampión".