Martes, 17 de febrero de 2026
Catar

Primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar llegó a Venezuela en momentos de fuerte presión de Estados Unidos contra el régimen

febrero 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani junto a Yván Gil - Foto EFE
Catar ha actuado durante años como un mediador clave en negociaciones entre el régimen de Venezuela y Estados Unidos.

El primer ministro y jefe de la diplomacia catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó el martes a Venezuela para una visita oficial en momentos de fuerte presión al régimen por parte de Estados Unidos luego que capturara a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, a quienes acusa de narcotráfico.

El primer ministro "se encuentra en una visita oficial a nuestro país con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales", indicó Yván Gil, ministro de Exteriores del régimen en la plataforma Telegram, quien lo recibió a su arribo al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La televisión del régimen mostró imágenes de su llegada y aseguró que este viaje se enmarca en una agenda de "diplomacia de paz" que impulsa, según el régimen, Delcy Rodríguez, sin dar mayores detalles.

Delcy Rodríguez está a cargo del régimen tras la incursión militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Maduro y de Flores el 3 de enero y, desde entonces, Estados Unidos ha vigilado de cerca los movimientos del régimen.

Tras la caída de Maduro, Estados Unidos, además de asegurar que "administra" el país sudamericano, también ha tomado control de su petróleo. Venezuela, cabe resaltar, tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El Gobierno del presidente Donald Trump diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren a Rodríguez.

El régimen de Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios desde la época del fallecido Hugo Chávez, por lo que el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.

Catar, por su parte, ha actuado durante años como un mediador clave en negociaciones entre el régimen de Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones estuvieron rotas desde 2019.

Asimismo, Doha ha sido actor clave en varios procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, donde oenegés denuncian que aún quedan más de 600 detenidos arbitrariamente.

Rodríguez agradeció el 8 de enero a Catar, junto con España y Brasil, por sus gestiones para mediar en un "número importante" de excarcelaciones. Sin embargo, el proceso avanza lentamente y los presos políticos que salen de prisión quedan sometidos a libertad condicional.

Entretanto, la Asamblea Nacional de Venezuela afín con el régimen debate una ley de amnistía, que será sometida a votación este jueves.

