NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de Estados Unidos publicó caricatura del famoso personaje infantil ‘La Tortuga Franklin’ disparando a narcolanchas

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Esto se da en medio de la ofensiva militar que sostiene Estados Unidos en el Caribe y Pacífico contra el narcotráfico.

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario de Guerra de la unión americana, Pete Hegseth, publicó un controversial meme relacionado al despliegue militar en el Caribe.

El funcionario de la administración Trump compartió desde su cuenta en la red social de X un meme hecho con inteligencia artificial de la famosa caricatura infantil ‘La Tortuga Franklin’.

En la foto compartida por Hegseth, se ve a la famosa tortuga disparando un cohete contra lo que serían unas narcolanchas.

A bordo de las narcolanchas están dibujados traficantes y cargamentos de droga, además la fotografía está acompañada con el mensaje: “Para tu lista de deseos de Navidad”.

El título que tendría el “cuento” creado por el secretario de Guerra de Estados Unidos dice: “Franklin ataca a los narcoterroristas”.

o

Esto se da en medio de la ofensiva militar que sostiene Estados Unidos en el Caribe y Pacífico contra el narcotráfico y que deja un saldo de más 80 personas abatidas en más de 20 ataques con misiles contra las narcolanchas.

Y también se presenta a tan solo días de que el presidente del país, Donald Trump, confirmara que sostuvo una conversación telefónica con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense no dio detalles sobre lo que hablaron diciendo, cuando fue cuestionado sobre esto a bordo del Air Force One, que: “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”.

En su llamada telefónica habrían abordado el pedido de amnistía que el jefe del régimen pide para sí mismo, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Washington.

Además, el sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, despertando ansiedad y confusión en el país sudamericano mientras su Gobierno aumenta la presión sobre Caracas.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Despliegue militar de Estados Unidos

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Caribe

Narcolancha

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Narcolancha | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. bombardeó a presuntos narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra una embarcación en el Caribe, según medios

Jefe del Comando Sur de los EE. UU., Alvin Holsey - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos llega al Caribe en pleno despliegue militar cerca a costas de Venezuela

Protestas por feminicidios - AFP
ONU

Alarmante cifra de la ONU sobre feminicidios: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jim Carrey y Taylor Momsen | Foto: AFP
Jim Carrey

Así fue el emotivo reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años del estreno de ‘El Grinch’

Narcolancha | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. bombardeó a presuntos narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra una embarcación en el Caribe, según medios

Jefe del Comando Sur de los EE. UU., Alvin Holsey - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos llega al Caribe en pleno despliegue militar cerca a costas de Venezuela

Protestas por feminicidios - AFP
ONU

Alarmante cifra de la ONU sobre feminicidios: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

José Antonio Kast/ Evelyn Matthei/ Johannes Kaiser - Fotos EFE
Elecciones en Chile

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Enana blanca LSPM J0207+331 y su disco de acreción | Foto Canva
Sistema Solar

Astrónomos canadienses observan cómo una estrella devora un planeta similar a la Tierra: “este descubrimiento desafía nuestra comprensión”

Avión comercial / José Luis 'El Puma' Rodríguez, cantante venezolano - Fotos: Pexels / EFE
José Luis Rodríguez

Escándalo en aeropuerto de Ecuador: 'El Puma' José Luis Rodríguez fue bajado de un vuelo tras un altercado con la tripulación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre