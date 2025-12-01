Secretario de Guerra de Estados Unidos publicó caricatura del famoso personaje infantil ‘La Tortuga Franklin’ disparando a narcolanchas

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario de Guerra de la unión americana, Pete Hegseth, publicó un controversial meme relacionado al despliegue militar en el Caribe.

El funcionario de la administración Trump compartió desde su cuenta en la red social de X un meme hecho con inteligencia artificial de la famosa caricatura infantil ‘La Tortuga Franklin’.

En la foto compartida por Hegseth, se ve a la famosa tortuga disparando un cohete contra lo que serían unas narcolanchas.

A bordo de las narcolanchas están dibujados traficantes y cargamentos de droga, además la fotografía está acompañada con el mensaje: “Para tu lista de deseos de Navidad”.

El título que tendría el “cuento” creado por el secretario de Guerra de Estados Unidos dice: “Franklin ataca a los narcoterroristas”.

Esto se da en medio de la ofensiva militar que sostiene Estados Unidos en el Caribe y Pacífico contra el narcotráfico y que deja un saldo de más 80 personas abatidas en más de 20 ataques con misiles contra las narcolanchas.

Y también se presenta a tan solo días de que el presidente del país, Donald Trump, confirmara que sostuvo una conversación telefónica con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense no dio detalles sobre lo que hablaron diciendo, cuando fue cuestionado sobre esto a bordo del Air Force One, que: “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”.

En su llamada telefónica habrían abordado el pedido de amnistía que el jefe del régimen pide para sí mismo, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Washington.

Además, el sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, despertando ansiedad y confusión en el país sudamericano mientras su Gobierno aumenta la presión sobre Caracas.