Viernes, 05 de diciembre de 2025
Ramón Jesurún, presidente de la FCF - Fotos: EFE
Selección Colombia

Así reaccionó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol tras confirmarse que Portugal será rival en el Mundial 2026

diciembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
La selección Colombia hará su debut en el Mundial de 2026 frente a su similar de Portugal, equipos que se enfrentarán por primera vez en la historia.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, entregó sus primeras impresiones sobre los rivales de la selección una vez finalizada la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo de 2026, este viernes, en Washington.

o

Colombia, cabe resaltar, se enfrentará en la primera ronda a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo/Jamaica/Nueva Caledonia, por el grupo K de la competencia.

“Hasta donde he podido analizar, fueron grupos muy parejos”, indicó el máximo dirigente de la FCF a los micrófonos de Fútbol RCN.

En cuanto al combinado portugués, Ramón Jesurún señaló que “es una selección, creo que favorita para el Mundial, es un rival muy difícil. Y nuestros otros dos rivales son buenas selecciones; por eso están aquí”.

Tras conocerse los rivales y teniendo en cuenta sus características deportivas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dejó claro que hay que realizar un buen trabajo previo para llegar en óptimas condiciones al certamen mundialista.

Teniendo en cuenta lo anterior, Ramón Jesurún dejó ver cuáles podrían ser los próximos rivales de la selección Colombia en la doble fecha FIFA del mes de marzo, en la que la ‘Tricolor’ jugará sus últimos encuentros amistosos antes del inicio del Mundial.

“Hay una gran posibilidad de que enfrentemos a Francia y a Croacia; hay algo que está planificado, no concretado”, dijo el dirigente frente a la decisión que se encontraba en pausa, pero que se espera concretar en los próximos días o semanas, teniendo en cuenta que estas selecciones no se cruzarán en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

o

Asimismo, indicó que se encuentran a la espera de la confirmación de las sedes en las que jugará la 'Tricolor', las cuales, una vez confirmadas, comenzarán a visitar las ciudades correspondientes con el grupo técnico de la selección.

