NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario General de la OEA confirma que felicitó en privado a María Corina Machado por Premio Nobel de la Paz

diciembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
En declaraciones para NTN24, el diplomático reconoció que actualmente "hay problemas en el territorio de Venezuela que deben ser solucionados".

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoció que felicitó en privado recientemente a la ganadora del premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Ramdin confirmó su mensaje hacia la líder de la democracia en Venezuela en declaraciones a NTN24 durante un encuentro con medios de comunicación que tuvo lugar en Washington, Estados Unidos.

No lo hizo de forma pública ni en nombre de la OEA, según indicó, porque no existe un consenso claro en el organismo multilateral al respecto.

"La felicité en privado, como persona, y por supuesto le respaldo, cualquiera que sea nominado a un premio Nobel de la Paz merece unas felicitaciones, así que para mí eso no es un problema", apuntó.

Entretanto, Ramdin reconoció que actualmente "hay problemas en el territorio de Venezuela que deben ser solucionados".

"Lo he dicho a los venezolanos… los llamo actores, aquellos que están a cargo en este momento. Les he dicho: tienen un problema de legitimidad y necesitan hacer algo al respecto, para dar esa certeza. Así que se los he comunicado", dijo.

"¿Cómo deben hacerlo? Se hicieron sugerencias: mostrar los formularios de conteo y todo eso, y determinar quién ganó realmente las elecciones. Así que tienen un problema a nivel interno", agregó.

Además, el surinamés también se refirió a la lucha contra el narcotráfico que está llevando a cabo Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.

"Necesitan proporcionar pruebas, pruebas justificables, para justificar estas acciones. Y yo no he visto esas pruebas. No creo que ningún país haya visto esas pruebas. Así que hay un problema ahí. Nuevamente, esto se planteó en la OEA a partir de una propuesta de Colombia. Esa discusión no ha avanzado más hasta ahora", aseguró.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Albert Ramdin

OEA

Despliegue militar de Estados Unidos

Lucha contra las drogas

Régimen de Maduro

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

En vivo: hija de María Corina Machado recibe en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

Cierre del espacio aéreo de Venezuela - Captura Flightradar
Régimen de Maduro

Una de las principales operadoras turísticas rusas suspende vuelos a Venezuela por cierre del espacio aéreo

Foto AFP
Narcotráfico

Estos son los grupos terroristas de América Latina incluidos en la lista oficial del Departamento de Estado de EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

En vivo: hija de María Corina Machado recibe en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

Alemania elegida sede de la Eurocopa femenina 2029 | Foto: EFE
Fútbol femenino

La UEFA anuncia que Alemania será anfitriona de la Eurocopa femenina 2029

Cierre del espacio aéreo de Venezuela - Captura Flightradar
Régimen de Maduro

Una de las principales operadoras turísticas rusas suspende vuelos a Venezuela por cierre del espacio aéreo

Marte | Foto Canva
Nave Espacial

Alarma en la NASA: pierde contacto con una de sus naves más importantes en Marte y no saben qué pasó

Futbolistas Lionel Messi y Thomas Müller - Fotos: AFP
Messi

"No necesito tanto mi historia para sentirme seguro": Messi y Müller le ponen picante a la final de la MLS Cup entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Starlink | Foto AFP
Tecnología

Starlink habilita conexión directa al celular en países de Latinoamérica: teléfonos compatibles y cobertura

Foto AFP
Narcotráfico

Estos son los grupos terroristas de América Latina incluidos en la lista oficial del Departamento de Estado de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre