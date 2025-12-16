Secretario General de la OEA confirma que felicitó en privado a María Corina Machado por Premio Nobel de la Paz

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoció que felicitó en privado recientemente a la ganadora del premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Ramdin confirmó su mensaje hacia la líder de la democracia en Venezuela en declaraciones a NTN24 durante un encuentro con medios de comunicación que tuvo lugar en Washington, Estados Unidos.

No lo hizo de forma pública ni en nombre de la OEA, según indicó, porque no existe un consenso claro en el organismo multilateral al respecto.

"La felicité en privado, como persona, y por supuesto le respaldo, cualquiera que sea nominado a un premio Nobel de la Paz merece unas felicitaciones, así que para mí eso no es un problema", apuntó.

Entretanto, Ramdin reconoció que actualmente "hay problemas en el territorio de Venezuela que deben ser solucionados".

"Lo he dicho a los venezolanos… los llamo actores, aquellos que están a cargo en este momento. Les he dicho: tienen un problema de legitimidad y necesitan hacer algo al respecto, para dar esa certeza. Así que se los he comunicado", dijo.

"¿Cómo deben hacerlo? Se hicieron sugerencias: mostrar los formularios de conteo y todo eso, y determinar quién ganó realmente las elecciones. Así que tienen un problema a nivel interno", agregó.

Además, el surinamés también se refirió a la lucha contra el narcotráfico que está llevando a cabo Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.

"Necesitan proporcionar pruebas, pruebas justificables, para justificar estas acciones. Y yo no he visto esas pruebas. No creo que ningún país haya visto esas pruebas. Así que hay un problema ahí. Nuevamente, esto se planteó en la OEA a partir de una propuesta de Colombia. Esa discusión no ha avanzado más hasta ahora", aseguró.