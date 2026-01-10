NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Sábado, 10 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Foro Penal ha pedido máxima precisión en la revelación de los nombres de las personas excarceladas.

La ONG Foro Penal confirmó en horas de la tarde de este sábado la excarcelación de otros tres presos políticos con los que hasta las 4 p.m. (hora local) han sido confirmados 15 casos de personas que recuperaron su libertad en Venezuela.

Los excarcelados fueron Luis Fernando Junior, Diógenes Omar Ángulo y la enfermera Yanny Esther González.

o

“Confirmada la excarcelación de Luis Fernando Junior Sánchez Flores, arbitrariamente detenido desde el 2/08/2024”, mencionó en X Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Himiob, quien junto a Alfredo Romero, director presidente de la ONG, han estado confirmando las listas de excarcelaciones, también verificó la puesta en libertad de Diógenes Ángulo.

“Confirmada la excarcelación desde Yare III de Diógenes Omar Angulo Molina, ciudadano arbitrariamente detenido desde el 26/07/2024”, precisó.

Luego confirmó la excarcelación de la enfermera Yanny Esther González. “Ahora sí. Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22/7/2025”, escribió en su cuenta en X.

Foro Penal ha pedido máxima precisión en la revelación de los nombres de las personas excarceladas.

“Se entiende la necesidad de información, pero se impone la sensatez. No es momento de pedir a los excarcelados, aunque no estén ya en Venezuela, que declaren. No mientras tantos de sus compañeros de celda y otros muchos sigan presos. Cuidarlos y liberarlos a todos es la prioridad”, mencionó la ONG.

o

Foro Penal confirmó este sábado 10 de enero, más temprano, la excarcelación de los presos políticos Didelis Raquel Corredor, Antonio Gerardo Buzzetta y Virgilio Laverde.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaciones

Excarcelados

Presos políticos

Foro Penal

El Helicoide

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Explosión de edificación en España - Foto. EFE
Explosión

La explosión de un edificio en Madrid dejó una persona muerta y nueve heridos

Visita de Trump al portaviones USS George H.W. Bush en octubre - Foto AFP
Senado de Estados Unidos

Senado estadounidense vota para determinar si Trump puede tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin antes consultarlo con el Congreso

Caso Epstein - Fotos AFP
Caso Jeffrey Epstein

¿Qué repercusiones traen las nuevas revelaciones en los archivos de Jeffrey Epstein?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Explosión de edificación en España - Foto. EFE
Explosión

La explosión de un edificio en Madrid dejó una persona muerta y nueve heridos

Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Excarcelaciones

Esta es la lista preliminar de presos políticos excarcelados este 1 de enero en Venezuela

Visita de Trump al portaviones USS George H.W. Bush en octubre - Foto AFP
Senado de Estados Unidos

Senado estadounidense vota para determinar si Trump puede tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin antes consultarlo con el Congreso

Caso Epstein - Fotos AFP
Caso Jeffrey Epstein

¿Qué repercusiones traen las nuevas revelaciones en los archivos de Jeffrey Epstein?

Sofía Vergara, actriz colombiana - Foto de EFE
Sofía Vergara

Él es empresario estadounidense con el que Sofía Vergara habría iniciado un nuevo romance

Stephen Miller, principal asesor de Trump - Foto EFE
Donald Trump

"El sudor y el ingenio estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela": EE. UU. asegura que el chavismo expropió compañías petroleras y utilizó su dinero para financiar el terrorismo

Elon Musk Tesla - Fotos EFE
Elon Musk

¿Golpe para Musk? Empresa se encamina a superar en ventas a Tesla en 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre