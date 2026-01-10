La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

La ONG Foro Penal confirmó en horas de la tarde de este sábado la excarcelación de otros tres presos políticos con los que hasta las 4 p.m. (hora local) han sido confirmados 15 casos de personas que recuperaron su libertad en Venezuela.

Los excarcelados fueron Luis Fernando Junior, Diógenes Omar Ángulo y la enfermera Yanny Esther González.

“Confirmada la excarcelación de Luis Fernando Junior Sánchez Flores, arbitrariamente detenido desde el 2/08/2024”, mencionó en X Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Himiob, quien junto a Alfredo Romero, director presidente de la ONG, han estado confirmando las listas de excarcelaciones, también verificó la puesta en libertad de Diógenes Ángulo.

“Confirmada la excarcelación desde Yare III de Diógenes Omar Angulo Molina, ciudadano arbitrariamente detenido desde el 26/07/2024”, precisó.

Luego confirmó la excarcelación de la enfermera Yanny Esther González. “Ahora sí. Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22/7/2025”, escribió en su cuenta en X.

Foro Penal ha pedido máxima precisión en la revelación de los nombres de las personas excarceladas.

“Se entiende la necesidad de información, pero se impone la sensatez. No es momento de pedir a los excarcelados, aunque no estén ya en Venezuela, que declaren. No mientras tantos de sus compañeros de celda y otros muchos sigan presos. Cuidarlos y liberarlos a todos es la prioridad”, mencionó la ONG.

Foro Penal confirmó este sábado 10 de enero, más temprano, la excarcelación de los presos políticos Didelis Raquel Corredor, Antonio Gerardo Buzzetta y Virgilio Laverde.