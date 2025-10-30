NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Detenciones arbitrarias

Secuestran a los encargados de mantenimiento de la casa de la madre de María Corina Machado en Caracas

octubre 30, 2025
Por: Maryorin Méndez
El hecho fue calificado como un acto de "terrorismo de Estado".

La organización política Vente Venezuela denunció el secuestro y desaparición de los dos encargados, desde hace más de una década, del mantenimiento de la casa de la madre de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Se trata de Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, quienes fueron sometidos por encapuchados del DGCIM.

"Urgente ¡El Terrorismo de Estado sigue aumentando en Venezuela!. Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen el pasado domingo, 26 de octubre de 2025".

Aseguran que son los encargados desde hace más de 20 años, del cuidado y mantenimiento de la residencia de la Sra. Corina Parisca, madre de María Corina Machado, quién tuvo que salir del país ante el brutal asedio en su contra.

"Hoy el método Sippenhaft ha sido aplicado a Reinaldo y a su hijo, simplemente por estar relacionado con la familia de la líder nacional. Exigimos información de su paradero y su libertad inmediata".

 

