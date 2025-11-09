Las delegaciones de América Latina, el Caribe y Europa instalaron en Santa Marta el encuentro principal de la cumbre CELAC y la Unión Europea, en medio de grandes ausencias.

Colombia acoge la cita en momentos de una tensión nunca antes vista con Estados Unidos por el rechazo al despliegue militar de Washington en el caribe del presidente Gustavo Petro, incluido en la denominada lista Clinton, señalado por la administración Trump de facilitar el narcotráfico.

El presidente Petro volvió a cuestionar los ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas ‘narcolanchas’ y las medidas militares de Trump en medio de la cumbre y lo comparó con los ataques en Gaza.

Carolina Fierro, politóloga con maestría en gobierno, se conectó en La Tarde de NTN24 para responder a la pregunta: ¿Petro instrumentalizará la cumbre CELAC y la Unión Europea a su favor en medio de tensiones con la administración de Trump?

“Esto es un espacio para que la cancillería se luzca en manejo de relaciones internacionales y creo que el presidente y su gobierno tiene que lograr desinstrumentalizar ese tema con Estados Unidos y abrir la agenda con la Unión Europea y con los otros temas que se refieren al país que van más allá de la confrontación Petro – Trump”, aseguró la invitada.