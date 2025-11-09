NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

¿Petro instrumentalizará la cumbre CELAC y la Unión Europea a su favor en medio de tensiones con la administración de Trump?

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente colombiano volvió a criticar el despliegue militar en el Caribe y el ataque a presuntas ‘narcolanchas’, lo comparó con los ataques en Gaza.

Las delegaciones de América Latina, el Caribe y Europa instalaron en Santa Marta el encuentro principal de la cumbre CELAC y la Unión Europea, en medio de grandes ausencias.

Colombia acoge la cita en momentos de una tensión nunca antes vista con Estados Unidos por el rechazo al despliegue militar de Washington en el caribe del presidente Gustavo Petro, incluido en la denominada lista Clinton, señalado por la administración Trump de facilitar el narcotráfico.

o

El presidente Petro volvió a cuestionar los ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas ‘narcolanchas’ y las medidas militares de Trump en medio de la cumbre y lo comparó con los ataques en Gaza.

Carolina Fierro, politóloga con maestría en gobierno, se conectó en La Tarde de NTN24 para responder a la pregunta: ¿Petro instrumentalizará la cumbre CELAC y la Unión Europea a su favor en medio de tensiones con la administración de Trump?

“Esto es un espacio para que la cancillería se luzca en manejo de relaciones internacionales y creo que el presidente y su gobierno tiene que lograr desinstrumentalizar ese tema con Estados Unidos y abrir la agenda con la Unión Europea y con los otros temas que se refieren al país que van más allá de la confrontación Petro – Trump”, aseguró la invitada.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Donald Trump

Cumbre de la Celac

Unión Europea

Tensión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
ANTÁRTIDA - Foto Canva
Antártida

"Estamos viendo una respuesta acumulada del continente antártico en términos de cambio climático", Alex Godoy, experto del IPCC

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico" - Foto AFP
Pacífico

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Receta para Halloween | Foto Canva
Ponte al Día

Calabazas rellenas de queso crema: la receta fácil y deliciosa para sorprender en Halloween

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
ANTÁRTIDA - Foto Canva
Antártida

"Estamos viendo una respuesta acumulada del continente antártico en términos de cambio climático", Alex Godoy, experto del IPCC

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico" - Foto AFP
Pacífico

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

Receta para Halloween | Foto Canva
Ponte al Día

Calabazas rellenas de queso crema: la receta fácil y deliciosa para sorprender en Halloween

Sucesos

Adolescente asfixió a su hermano y había tratado de hacer creer que murió tras un reto viral

Atentado en Guayaquil (AFP)
Ecuador

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre