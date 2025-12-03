Tierno video en el que Rigoberto Urán le enseña a montar bicicleta a su pequeño Máximo

Por medio de sus redes sociales, el experimentado ciclista Rigoberto Urán compartió un tierno video en el que se le ve acompañado de su pequeño hijo Máximo, quien está dando sus primeros pasos en bicicleta.

En el clip, publicado por el excorredor del EF Education-EasyPost, se ve al hijo menor de la familia Urán Durango con su casco montado en una pequeña bicicleta sin ruedas auxiliares, concentrado y manteniendo el equilibrio de su mini ‘caballito de acero’.

“Aquí Máximo dando sus primeros pasos en la bicicleta”, señaló Rigoberto Urán en el mensaje que acompaña la publicación.

Asimismo, se le escucha al ‘Toro de Urrao', como también se le conoce al exciclista profesional, darle un par de indicaciones al pequeño Máximo, quien en un futuro podría llegar a ser sucesor de Rigo.

Pero eso no fue todo; el excorredor colombiano hizo un comentario que a más de uno tuvo que haberle sacado una sonrisa, pues en medio de su intervención, viendo la tranquilidad con la que andaba su pequeño en la bicicleta, dijo: “Salió lento como el papá”.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez confía en que Colombia hará un papel importante en el Mundial de 2026 y asegura que ahora “el sueño es ser campeón” o

Palabras a las que reaccionaron seguidores con mensajes de “Lento como el papá, muy charro”, “Jejeje, una belleza como el papá”, “Tan hermoso, Máximo, ese Rigo sí es muy charro”; fueron algunos de los comentarios en la publicación de Rigo.

Por su parte, otros usuarios ven en el pequeño de la familia Urán Durango al futuro sucesor de Rigoberto Urán, quien se retiró como ciclista profesional en el año 2024, tras 18 años de carrera deportiva.

“El ternerito de Urrao”, “El legado continúa”, “Ya lo veremos en Europa”, “Guarde este video y en 15 años se lo muestra”, “Un grande entrenando a otro grande”, “Divino siguiendo los pasos del padre”, “¡Qué belleza! Un futuro Rigito”, “Te quedaste atrás. Estás chupando rueda de Máximo”, son algunos de los comentarios hacia el heredero del ‘toro de Urrao’.

Rigoberto Urán, de 38 años, es un excorredor colombiano que brilló como ciclista profesional durante 18 años, en los que tuvo destacadas presentaciones tanto en los Juegos Olímpicos representando a Colombia como en diferentes competencias World Tour en las que ganó varias etapas.