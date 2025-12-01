NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Zoológico

Joven muere tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Leona en zoológico - Foto de referencia: Canva
La víctima fue identificada como Gerson de Melo Machado, de 19 años, quien luchaba con graves problemas de salud mental y soñaba con ser domador de leones.

Un adolescente brasileño fue atacado por una leona a plena vista de los visitantes del zoológico después de escalar un muro de seis metros y una valla de seguridad y deslizarse por un árbol hacia el recinto, dijeron las autoridades.

El gobierno municipal de la ciudad costera nororiental de João Pessoa dijo que Machado había "invadido deliberadamente el recinto de la leona" en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara el domingo por la mañana.

Los videos del ataque mostraron a la leona tumbada junto al vidrio que la separaba de los visitantes, quienes quedaron boquiabiertos cuando el adolescente bajó de un árbol.

"¡Lo atrapó! ¡Lo atrapó!", se puede escuchar a los visitantes decir, mientras exclaman: "¡Dios mío!".

Flavio Fabres, director del Instituto Médico Legal João Pessoa, dijo que Machado fue identificado a través de sus huellas dactilares.

La causa de la muerte fue "hemorragia por lesiones en los vasos del cuello".

El lunes las autoridades ambientales estatales realizaron una inspección in situ en el zoológico, que permanece cerrado, según el municipio y el parque.

El veterinario del parque, Thiago Nery, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que el incidente fue "completamente impredecible".

El parque afirmó que "nunca se consideró la eutanasia" para la leona, quien "no muestra ningún comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente".

