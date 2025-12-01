Joven muere tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

Un adolescente brasileño fue atacado por una leona a plena vista de los visitantes del zoológico después de escalar un muro de seis metros y una valla de seguridad y deslizarse por un árbol hacia el recinto, dijeron las autoridades.

La víctima fue identificada como Gerson de Melo Machado, de 19 años, quien luchaba con graves problemas de salud mental y soñaba con ser domador de leones.

El gobierno municipal de la ciudad costera nororiental de João Pessoa dijo que Machado había "invadido deliberadamente el recinto de la leona" en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara el domingo por la mañana.

VEA TAMBIÉN Ciudad latinoamericana aparece en inédito listado de lugares que no se recomiendan visitar en 2026 o

Los videos del ataque mostraron a la leona tumbada junto al vidrio que la separaba de los visitantes, quienes quedaron boquiabiertos cuando el adolescente bajó de un árbol.

"¡Lo atrapó! ¡Lo atrapó!", se puede escuchar a los visitantes decir, mientras exclaman: "¡Dios mío!".

Flavio Fabres, director del Instituto Médico Legal João Pessoa, dijo que Machado fue identificado a través de sus huellas dactilares.

La causa de la muerte fue "hemorragia por lesiones en los vasos del cuello".

El lunes las autoridades ambientales estatales realizaron una inspección in situ en el zoológico, que permanece cerrado, según el municipio y el parque.

El veterinario del parque, Thiago Nery, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que el incidente fue "completamente impredecible".

VEA TAMBIÉN Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido o

El parque afirmó que "nunca se consideró la eutanasia" para la leona, quien "no muestra ningún comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente".