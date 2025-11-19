Presuntos criminales colombianos habrían intentado robar a jugadores de la selección Colombia en Estados Unidos

En la víspera de los partidos amistosos que enfrentó la selección Colombia en Estados Unidos contra Nueva Zelanda y Australia se dio un episodio sin precedentes.

Según se ha conocido, una banda criminal armada habría intentado robar a los jugadores de la ‘Tricolor’.

La noticia fue dada por el periodista Ricardo Orrego, quien aseguró que 2 de los 3 de los delincuentes implicados eran “colombianos ilegales e indocumentados”.

El comentarista comentó que dichos sujetos hacen parte de una banda criminal y habrían tratado de robar a los jugadores en Fort Lauderdale.

De acuerdo con lo detallado por el periodista, estos delincuentes tienen un prontuario “larguísimo de delitos en Estados Unidos”.

Orrego señaló que la información se la dio el medio Univisión en Florida y que fue verificada por la Policía local.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez y Luis Díaz siguen ampliando sus números con la selección Colombia o

Cuando los jugadores tuvieron un día libre durante la concentración por los amistosos, se fueron al Galleria Mall, en Fort Lauderdale, a comprar varios iPhones.

Tras la compra, un jugador del conjunto cafetero, cuyo nombre no fue dado, reportó a los miembros de seguridad que estaban siendo seguidos.

Los hombres de seguridad llamaron a la Policía y cuando llegaron las autoridades detienen un vehículo lleno de “armas, elementos para robo, guantes de látex”.

Según el medio NBC 6 South Florida, un informe publicado por la Policía este martes dio detalles del incidente que habría ocurrido el 13 de noviembre.

El informe explica que cuando llegó la Policía “uno de los pasajeros entregó a los agentes un documento de identidad colombiano, pero la Policía no pudo encontrar ningún registro con el nombre que figuraba en la tarjeta”.

Los medios locales detallan que dos personas fueron detenidas por el supuesto intento de robo a miembros de la selección Colombia.

Con ayuda del escáner de huellas dactilares, la Policía identifico a Edison Fonseca Montana, de 30 años, y a Juan Cruz Rodríguez, de 52 años.

Las autoridades determinaron que los tres implicados “tenían antecedentes penales por robos con allanamiento de morada y robos a mano armada en Miami-Dade y Broward”.

El informe también asevera que un agente de la Patrulla Fronteriza explicó que Montana y Rodríguez “habían violado los requisitos de su visa, y fueron llevados a la sede de la Patrulla Fronteriza”.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha emitido un comunicado al respecto sobre el intento de robo.