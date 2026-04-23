A siete semanas del Mundial, dos figuras del Real Madrid y una del Barcelona sufren lesiones y encienden las alarmas

Dos futbolistas del Real Madrid y otro del Barcelona se perderán el resto de la temporada tras haber sufrido una lesión, según informaron los clubes de LaLiga en comunicados independientes.

Pese a que sobre los jugadores merengues el equipo aún no especificó el tiempo que estarán fuera de las canchas, el culé sí hizo lo propio y notificó que está previsto que su figura esté disponible para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer informe médico fue el del defensa Éder Militão, quien abandonó el campo el martes en el primer tiempo de la victoria del Real Madrid 2 a 1 sobre el Alavés con molestias en su pierna izquierda luego de haber intentado un remate a puerta.

"Tras las pruebas realizadas hoy (jueves) a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", comunicó el Real Madrid.

La prensa europea ha asegurado que el futbolista, clave en la selección de Brasil, estará de baja el resto de la temporada y se enfocará en recuperarse a tiempo para el Mundial, que inicia en siete semanas.

La pentacampeona del mundo hará su debut en la máxima cita el 13 de junio contra Marruecos por la primera fecha del grupo C, que comparte además con Haití y Escocia.

El otro futbolista del Real Madrid que sufrió una lesión y se perdería el resto de la temporada fue el turco Arda Güler, quien también abandonó el campo en el duelo contra el Alavés al ser reemplazado al minuto 58.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Arda Güler por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", notificaron Los Blancos.

Güler, fundamental en la selección de Turquía, debería estar listo antes del 13 de junio, cuando dicho combinado juegue su primer partido del Mundial contra Australia en el grupo D, antes de enfrentarse en la misma instancia a Paraguay y a la coanfitrión —además de México y Canadá— Estados Unidos.

Por otra parte, quien encendió las alarmas en Barcelona y en España fue Lamine Yamal, aunque su club fue más específico con el tiempo que estaría por fuera de las canchas.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador", dijo el Barcelona.

Yamal tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego durante la victoria por 1 a 0 del miércoles en liga ante el Celta de Vigo, en la que el jugador de 18 años marcó el único gol desde el punto de penal.

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"Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", agregó el Barcelona en una publicación en X.

La selección de España, cabe resaltar, debutará en la Copa del Mundo contra Cabo Verde el 15 de junio por el Grupo H, en el que además están Arabia Saudita y Uruguay.