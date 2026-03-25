NTN24
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Mundial 2026

Senado mexicano aprueba ingreso de 35 militares de EE. UU. para adiestramiento rumbo al Mundial 2026

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Senado de México / Copa del Mundo - Fotos: X
Senado de México / Copa del Mundo - Fotos: X
La Cámara Alta, que tiene la facultad de autorizar la entrada de fuerzas extranjeras al país, respaldó la iniciativa con 110 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra.

Este miércoles, el Senado de México dio su aprobación al ingreso de 35 efectivos militares de Estados Unidos, quienes participarán en la capacitación de personal de la Marina encargado de la seguridad durante el Mundial de fútbol de Norteamérica, previsto para iniciar el 11 de junio.

o

La Cámara Alta, que tiene la facultad de autorizar la entrada de fuerzas extranjeras al país, respaldó la iniciativa con 110 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra.

De acuerdo con el comunicado oficial, la delegación estadounidense arribará a territorio mexicano en un avión Hércules C-130, portando armamento.

El programa, denominado 'Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER', se desarrollará entre el 3 de abril y el 1 de mayo.

o

Las actividades estarán orientadas a integrantes de unidades de Operaciones Especiales, Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Fuerza de Tarea para el Mundial 2026.

Según el Senado, el objetivo principal de esta misión es reforzar los preparativos de seguridad para el torneo y realizar simulacros que permitan responder ante eventuales contingencias.

Esta medida se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Estados Unidos.

o

Esto, recordemos, en medio de presiones del expresidente Donald Trump para intensificar la lucha contra el narcotráfico.

Trump ha llegado a plantear incluso la posibilidad de enviar a militares de la unión americana a México para enfrentar a los cárteles de la droga.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Seguridad

Claudia Sheinbaum

Casa Blanca

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce video del interior del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia segundos antes de la tragedia que dejó decenas de muertos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Aparte de Maduro, para sacar a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala": periodista Esteban Román

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Regimen chavista

En medio de cuestionamientos de la comunidad venezolana, Delcy Rodríguez participa en cumbre de empresarios en Miami: "es preocupante ver cómo se sigue legitimando el régimen"

El ayatolá Alí Jamenei y Nicolás Maduro
DEA

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Donald Trump y el régimen de Irán | Fotos EFE / Canva
Ataque al régimen de Irán

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Sede de la Fiscalía de Venezuela - Foto: EFE
Fiscalía de Venezuela

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio envía duro mensaje y advierte que el "régimen clerical" de Irán está tratando de mantener "al mundo como rehén"

Ataque de Emiratos Árabes Unidos a objetivos iraníes. (X Ministerio de Defensa de EAU)
Emiratos Árabes Unidos

"Objetivo destruido": el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos publicó impresionantes imágenes de derribos de drones iraníes lanzados sobre su territorio

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sede de la Fiscalía de Venezuela - Foto: EFE
Fiscalía de Venezuela

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio envía duro mensaje y advierte que el "régimen clerical" de Irán está tratando de mantener "al mundo como rehén"

Ataque de Emiratos Árabes Unidos a objetivos iraníes. (X Ministerio de Defensa de EAU)
Emiratos Árabes Unidos

"Objetivo destruido": el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos publicó impresionantes imágenes de derribos de drones iraníes lanzados sobre su territorio

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Aranceles

Estados Unidos empezó a aplicar los aranceles que Trump anunció en respuesta a la Corte Suprema: ¿en cuánto quedaron?

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel / FOTO: EFE
Régimen cubano

“Estoy seguro que el régimen cubano no pasará de este año”: José Daniel Ferrer, líder opositor

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos insta a sus connacionales a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio

Donald Trump | Foto AFP
Donald Trump

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre