Senado mexicano aprueba ingreso de 35 militares de EE. UU. para adiestramiento rumbo al Mundial 2026

Este miércoles, el Senado de México dio su aprobación al ingreso de 35 efectivos militares de Estados Unidos, quienes participarán en la capacitación de personal de la Marina encargado de la seguridad durante el Mundial de fútbol de Norteamérica, previsto para iniciar el 11 de junio.

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La Cámara Alta, que tiene la facultad de autorizar la entrada de fuerzas extranjeras al país, respaldó la iniciativa con 110 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra.

De acuerdo con el comunicado oficial, la delegación estadounidense arribará a territorio mexicano en un avión Hércules C-130, portando armamento.

El programa, denominado 'Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER', se desarrollará entre el 3 de abril y el 1 de mayo.

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Las actividades estarán orientadas a integrantes de unidades de Operaciones Especiales, Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Fuerza de Tarea para el Mundial 2026.

Según el Senado, el objetivo principal de esta misión es reforzar los preparativos de seguridad para el torneo y realizar simulacros que permitan responder ante eventuales contingencias.

Esta medida se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Estados Unidos.

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Esto, recordemos, en medio de presiones del expresidente Donald Trump para intensificar la lucha contra el narcotráfico.

Trump ha llegado a plantear incluso la posibilidad de enviar a militares de la unión americana a México para enfrentar a los cárteles de la droga.