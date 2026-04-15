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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Paloma Valencia

De ganar la presidencia, Paloma Valencia asegura que su prioridad será "cooperar en la reconstrucción de Venezuela"

abril 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
Paloma Valencia y María Corina Machado - Fotos: AFP
Paloma Valencia y María Corina Machado - Fotos: AFP
Valencia, del Centro Democrático, señaló que, de llegar a la Casa de Nariño, le ofrecería a Machado a Colombia como una nación aliada en la “reconstrucción” de Venezuela.

La candidata a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró este miércoles que, de ganar las elecciones y convertirse en presidenta, una de sus principales prioridades será “cooperar en la reconstrucción de Venezuela”.

Así lo dio a conocer Valencia, por medio de su red social de X este miércoles, quien destacó que por medio de esta iniciativa busca beneficiar a las dos naciones.

Para nuestro gobierno será una prioridad cooperar en la reconstrucción de Venezuela. “Será una empresa que traerá prosperidad y desarrollo social sin precedentes a nuestras dos naciones”, expresó la candidata presidencial.

De igual manera, Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló que, de llegar a la Casa de Nariño, le ofrecería a la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, a Colombia como un país aliado en la “reconstrucción” de la nación caribeña, con la finalidad de rememorar el “Pacto Andino”.

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“Con María Corina Machado me propongo ofrecer a Colombia como el aliado principal de la reconstrucción de Venezuela y revivir el Pacto Andino”, indicó.

Por último, la candidata presidencial colombiana manifestó que esta unión “será una empresa que traerá prosperidad y desarrollo social sin precedentes a nuestras naciones”.

De esta manera, Valencia se suma al también candidato independiente Abelardo de la Esperilla, quien hace unos días manifestó que, de convertirse en jefe de Estado, también trabajaría de la mano con la líder democrática de Venezuela, María Corina.

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“Le planteamos a María Corina un sueño y un propósito: la reconstrucción de Colombia y Venezuela en los gobiernos del Tigre y de María Corina (…) Vamos a aprender de su experiencia para que nos ayude a organizar a nuestro ejército de defensores”, dijo De La Esperilla luego de un encuentro virtual con la también Nobel de la Paz.

Cabe destacar que Paloma Valencia fue elegida como la representante del partido Centro Democrático para las elecciones presidenciales de Colombia que se adelantarán el próximo 31 de mayo y en las cuales compite junto a otros candidatos de peso como lo son Abelardo de la Espriella de Defensores de la Patria e Iván Cepeda del Pacto Histórico.

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