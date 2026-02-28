NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos e Israel lanzan ataque en Irán: "Nuestro objetivo es eliminar las amenazas inminentes del régimen"

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Bombardeo en Irán - Foto EFE
Bombardeo en Irán - Foto EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmaron los ataques.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició ataques "de gran envergadura" contra Irán.

El mandatario norteamericano afirmó en un video que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA.

Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación: "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones en represalia, según afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Meses de planificación

De acuerdo con Reuters, un funcionario de Defensa israelí afirmó que la operación se planeó durante meses en coordinación con Washington y que la fecha de lanzamiento se había decidido semanas atrás.

Según reportó la prensa iraní, el sábado se escucharon explosiones en Teherán y, alrededor de las 8:15 hora local sonaron sirenas en todo Israel en lo que, según el ejército, fue una alerta proactiva para preparar a la población ante la posibilidad de un ataque con misiles.

El Ejército israelí anunció el cierre de escuelas y lugares de trabajo, con excepciones para los sectores esenciales, y la prohibición del espacio aéreo público. Israel cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles y la autoridad aeroportuaria pidió a la población que no acudiera a ninguno de los aeropuertos del país.

Estados Unidos e Irán reanudaron negociaciones en febrero y evitar la amenaza de un enfrentamiento militar que podría desestabilizar la región.

Sin embargo, Israel insistió en que cualquier acuerdo de Estados Unidos con Irán debía incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear de Teherán, y no solo el cese del proceso de enriquecimiento.

Irán dijo que estaba dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, pero el régimen descartó vincular la cuestión a los misiles. También afirmó que se defendería de cualquier ataque.

En junio, Estados Unidos se unió a una campaña militar israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, en la acción militar estadounidense más directa jamás emprendida contra la república islámica.

Teherán respondió entonces lanzando misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, la mayor de Oriente Medio.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Israel

Estados Unidos

Irán

Ataque

Bombardeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González y Delcy Rodríguez - AFP
Ley de Amnistía

Edmundo González dice sobre la ley de amnistía que no habrá "reconciliación duradera sin memoria" en Venezuela

Jesús Armas | Foto AFP
Presos políticos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

El influencer español Xisco Quesada- Instagram (@xiscoquesada9)
Influencer

Murió a los 28 años reconocido influencer que plasmó batalla contra el cáncer en las redes sociales: “Convirtió el dolor en conciencia”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi | Foto: AFP
Messi

Con un Suárez intentando detenerlo: así fue el fuerte enojo de Messi en la derrota 3-0 del Inter Miami por el que fue investigado por la MLS

Foto: CNE
CNE

El CNE presentó en Miami plataforma para que los colombianos en el exterior vigilen las elecciones 2026

Edmundo González y Delcy Rodríguez - AFP
Ley de Amnistía

Edmundo González dice sobre la ley de amnistía que no habrá "reconciliación duradera sin memoria" en Venezuela

Jesús Armas | Foto AFP
Presos políticos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Jhon Durán, jugador del Zenit de Rusia - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

"Un tema crónico": Jhon Durán casi se gana la tarjeta roja en su debut con nuevo equipo de Europa tras jugada en la que se salió de casillas

Chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' - Foto de referencia EFE
Subasta

La chaqueta de Schwarzenegger en 'Terminator', los cascos de 'Gladiator' y un mapa de 'Harry Potter' entre los más de mil icónicos elementos que incluye una subasta

El influencer español Xisco Quesada- Instagram (@xiscoquesada9)
Influencer

Murió a los 28 años reconocido influencer que plasmó batalla contra el cáncer en las redes sociales: “Convirtió el dolor en conciencia”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre