Estados Unidos e Israel lanzan ataque en Irán: "Nuestro objetivo es eliminar las amenazas inminentes del régimen"

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició ataques "de gran envergadura" contra Irán.

El mandatario norteamericano afirmó en un video que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA.

Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación: "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones en represalia, según afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Meses de planificación

De acuerdo con Reuters, un funcionario de Defensa israelí afirmó que la operación se planeó durante meses en coordinación con Washington y que la fecha de lanzamiento se había decidido semanas atrás.

Según reportó la prensa iraní, el sábado se escucharon explosiones en Teherán y, alrededor de las 8:15 hora local sonaron sirenas en todo Israel en lo que, según el ejército, fue una alerta proactiva para preparar a la población ante la posibilidad de un ataque con misiles.

El Ejército israelí anunció el cierre de escuelas y lugares de trabajo, con excepciones para los sectores esenciales, y la prohibición del espacio aéreo público. Israel cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles y la autoridad aeroportuaria pidió a la población que no acudiera a ninguno de los aeropuertos del país.

Estados Unidos e Irán reanudaron negociaciones en febrero y evitar la amenaza de un enfrentamiento militar que podría desestabilizar la región.

Sin embargo, Israel insistió en que cualquier acuerdo de Estados Unidos con Irán debía incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear de Teherán, y no solo el cese del proceso de enriquecimiento.

Irán dijo que estaba dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, pero el régimen descartó vincular la cuestión a los misiles. También afirmó que se defendería de cualquier ataque.

En junio, Estados Unidos se unió a una campaña militar israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, en la acción militar estadounidense más directa jamás emprendida contra la república islámica.

Teherán respondió entonces lanzando misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, la mayor de Oriente Medio.