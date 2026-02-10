NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Secuestro

Senadora de Colombia fue secuestrada en el departamento del Cauca, según confirmó el presidente Petro

febrero 10, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
_Aida Quilcué, senadora colombiana - Foto: EFE
Se trata de la senadora Aida Quilcué del Movimiento Alternativo Indígena y Social.

La senadora indígena Aida Quilcué fue secuestrada el martes en una zona guerrillera del suroeste de Colombia en medio de un repunte de violencia política en plena época electoral, informó el presidente Gustavo Petro.

La política de 53 años fue raptada en su cuna, el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

"Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país". "Ojalá se resuelva rápido", "porque si no, han cruzado una línea roja", dijo el presidente y añadió que la senadora fue interceptada a la 1 de la mañana, hora local.

o

Cabe resaltar que Quilcué pertenece al movimiento oficialista Pacto Histórico, que llevó por primera vez en 2022 a un presidente izquierdista al poder en cabeza de Petro.

Su equipo de comunicaciones también informó sobre el secuestro de la senadora. "Informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoro, en Cauca", señalaron en un comunicado. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y de su esquema de seguridad, equipo de la senadora Aida Quilcué", agregaron.

