Encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela se refirió a plan de tres fases de Trump: "A aprovechar esta oportunidad histórica"

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se refirió al plan de tres fases de la Administración del presidente Donald Trump para el país tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante el desarrollo del foro Venezuela Energética 2026 en Caracas, el funcionario norteamericano intervino y dijo que “el sector privado, incluyendo la inversión innovadora de los Estados Unidos, es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial”.

Además, argumentó que es “un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica, elementos clave del plan de tres fases de Trump”.

“En mi intervención de hoy ante la Cámara Petrolera de Venezuela, he instado a los miembros a aprovechar esta oportunidad histórica. Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, aseguró.

En el desarrollo del evento, la Cámara Petrolera Venezolana (CVP) informó que menos del 30% de los pozos petroleros en el país están activos, de sus 30.722 pozos activos.

Actualmente, el país latinoamericano cuenta con una producción petrolera que ronda el 1 millón de barriles diarios, muy alejada de los 3 millones que llegó a explotar hace dos décadas.

Todo eso se desencadenó tras años de corrupción, desinversión y mala gestión del régimen chavista, agravados por las sanciones de Estados Unidos, que llevaron a un desplome histórico de la producción en el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

"Hay una gran cantidad de pozos que esperan por mantenimiento", dijo Enrique Novoa, presidente de la CPV en el foro.

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El país tiene actualmente 8.491 pozos de crudo activos. "El empresariado está muy comprometido en llevarlos a su máximo nivel", añadió.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, Jovanny Martínez, añadió que más de 3.464 pozos se han reactivado.