China ignorará las sanciones que Estados Unidos impuso a sus empresas por comprar petróleo al régimen de Irán

El gobierno de Pekín advirtió en las últimas horas que no acatará las sanciones tomadas por Estados Unidos en contra de cinco empresas que han sido acusadas de comprar petróleo al régimen de Irán, donde China importa un importante porcentaje de su crudo.

Cabe mencionar que el gobierno Trump reforzó las sanciones contra las refinerías de petróleo de China que se abastecen del hidrocarburo de Irán a un bajo precio con el propósito de reducir considerablemente los ingresos del régimen.

Sin embargo, el Ministerio chino de Comercio emitió un comunicado en el que afirman que este tipo de medidas no se deben "ni reconocer, ni aplicar, ni respetar".

Asimismo, el gigante asiático argumentó que estas sanciones "prohíben o restringen indebidamente las actividades económicas, comerciales y conexas normales de las empresas chinas con terceros países”.

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En su argumento, China expresó que se opone a sanciones unilaterales que no han sido autorizadas por la ONU y que, según ellos, no tienen en cuenta el derecho internacional.

Las empresas afectadas por las medidas de Washington son Jincheng Petrochemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical y Shengxing Chemical, que está ubicadas en la provincia de Shandong, mientras que Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery y Hebei Xinhai Chemical Group también fueron sancionadas.

De hecho, el pasado viernes Estados Unidos impuso otras sanciones a otra empresa china, Qingdao Haiye Oil Terminal Co, por generarle miles de millones de dólares al régimen de Irán luego de importar varios millones del crudo iraní.

Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos mantiene una enorme presión en contra de Irán a pesar del cese de hostilidades pactado entre las partes, mientras que se sigue avanzando en una propuesta de paz del régimen tras el inicio de la operación Furia Épica, siendo el Estrecho de Ormuz uno de los puntos más críticos de la agenda.

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"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", mencionó Trump ante los periodistas en una de sus más recientes declaraciones ante la prensa, por lo que se desconoce si el conflicto entrará en una nueva etapa o logren llegar a un acuerdo.