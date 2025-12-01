Candidato de país caribeño anuncia que una vez tome posesión presidencial romperá relaciones con Venezuela en caso de que "no haya un cambio"

Un candidato presidencial de un país caribeño anunció el fin de semana que "a partir del momento que tome posesión" romperá relaciones con Venezuela en caso de que no llegue a haber un cambio hasta entonces.

"No podemos tener relaciones con regímenes que no sean legítimos como el régimen de Venezuela. En Venezuela ganó las elecciones Edmundo González, no las ganó Nicolás Maduro", declaró a la prensa Salvador Nasralla, presentador de televisión candidato a la Presidencia de Honduras.

"Nosotros no podemos tener relaciones de ningún tipo con un país como Venezuela, donde las autoridades no corresponden a la voluntad de los venezolanos", insistió.

A la pregunta de uno de los varios periodistas que abordaron a Nasralla a cerca de un cambio de gobierno en Venezuela y cómo procedería en caso de que no ocurra tal evento, el aspirante presidencial fue contundente en su reiteración.

"Tiene que haber un cambio en Venezuela. Si no lo hay, a partir del momento que yo tome posesión, romperemos relaciones con Venezuela."

Nasralla, entretanto, afirmó que, de ser presidente, implementará algunos de los proyectos que ha llevado a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

"Nosotros también tenemos otros contactos. Hay mucha tecnología nueva de punta con inteligencia artificial que nos va a colaborar el mundo entero. Solo estamos esperando a que se vayan los comunistas del poder para tener un gobierno donde se garantice la seguridad jurídica y ciudadana", señaló.

Las declaraciones de Nasralla se dieron poco antes de que comenzaran las elecciones presidenciales en Honduras, que actualmente encabeza Nasry Asfura, quien recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura, de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, obtiene 40,5% de los votos y aventaja por un punto y medio al también derechista Nasralla, según resultados parciales de los comicios del domingo difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras tanto, a más de 20 puntos de distancia está la abogada izquierdista Rixi Moncada, de 60 años, candidata del gobernante Partido Libre.

Ocho horas después del cierre de las urnas apenas se había escrutado poco más del 40% de las actas electorales.

En vísperas de los comicios, Trump advirtió que Washington no "malgastará" recursos en el empobrecido país centroamericano si no resultaba elegido el candidato del Partido Nacional (PN) (Asfura).

Nasralla, un presentador de televisión de 72 años, aspirante del Partido Liberal, ha asegurado que confía en que el resultado "va a cambiar".