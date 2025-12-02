NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Selección de Venezuela

La FVF sorprende al cambiar su escudo en festejo por 100 años de aniversario y le llueven críticas: "Un siglo y Venezuela sin participar en un Mundial"

diciembre 2, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela - Foto: EFE
Selección de Venezuela - Foto: EFE
La Federación Venezolana de Fútbol cumplió en los últimos días 100 años de existencia.

La herida entre los aficionados venezolanos por la dura eliminación del Mundial de 2026 tras la derrota por goleada de La Vinotinto ante Colombia sigue abierta.

Por estos días la Federación Venezolana de Fútbol se encuentra celebrando los 100 años de su existencia y para ello sorprendió al cambiar el típico escudo que suelen utilizar en la camiseta oficial.

La FVF cambió su escudo por uno en el que se observa el número 100 dentro de los márgenes de la forma triangular que contenía por dentro las letras FVF.

o

Finalmente, la nueva imagen generó sorpresas, pero también críticas entre los aficionados, muchos de los cuales recordaron la derrota ante Colombia y la eliminación del Mundial 2026.

Luego de la publicación de la imagen del nuevo escudo de la Federación, la lluvia de críticas en redes sociales no se hizo esperar.

La Federación Venezolana de Fútbol Conmemora 100 Años Dedicados a Fortalecer, Impulsar y Transformar el Fútbol Nacional”, publicó la FVF.

Los aficionados no solamente recordaron la dura derrota ante Colombia, sino también la ausencia de un entrenador oficial tras la salida de Fernando ‘Bocha’ Batista.

o

¡Que la selección inicie el trabajo con su nuevo entrenador, que haga módulos, que se entreviste con entrenadores y jugadores del Futve!”A impulsar el fracaso y la decepción de la fanaticada”; “Un siglo y Venezuela sin participar en un Mundial"; “100 años sin llegar a una final continental”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que en las últimas jornadas de amistosos en fechas FIFA, la Vinotinto tuvo como entrenador a Oswaldo Vizcarrondo, quien actualmente es el entrenador oficial de la selección Sub-17.

Temas relacionados:

Selección de Venezuela

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto

Federación Venezolana de Fútbol

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los dictadores cuando se atrincheran cuesta que dejen el poder": Brenda Estefan, analista internacional, sobre posibles acciones militares de EE. UU. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La salida de Maduro no significa que la estabilidad del país sea inmediata": analista sobre plan de contingencia del Pentágono

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Deportes

Ver más
Celebración en Curazao tras clasificar al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

País vecino de Venezuela se clasificó al Mundial por primera vez en su historia: será la nación más pequeña en disputar el torneo

Cristiano Ronaldo en el juego entre Portugal e Irlanda - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue el picante gesto de Cristiano Ronaldo previo a su expulsión en juego contra Irlanda en el que Portugal no logró asegurar su cupo al Mundial

Uruguay vs. Colombia | Foto: AFP
Fútbol Sudamericano

Jugadores de selección sudamericana clasificada al Mundial estarían pidiendo la salida de su técnico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Presidente Petro se opone a un “desmantelamiento violento” del régimen en Venezuela y apuesta por una transición de poder

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Celebración en Curazao tras clasificar al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

País vecino de Venezuela se clasificó al Mundial por primera vez en su historia: será la nación más pequeña en disputar el torneo

Accidente en Perú. (Ministerio Público de Perú)
Perú

Cerca de 40 personas murieron y alrededor de 20 resultaron heridas en accidente que conmociona a Perú

Cristiano Ronaldo en el juego entre Portugal e Irlanda - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue el picante gesto de Cristiano Ronaldo previo a su expulsión en juego contra Irlanda en el que Portugal no logró asegurar su cupo al Mundial

Brian May, guitarrista de Queen, fue nombrado caballero por el rey Carlos III
Queen

Brian May, guitarrista de Queen, confesó que su derrame cerebral fue “un llamado de atención”

Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
Narcolancha

Comando Sur divulga video con el que confirma ataque número 20 a narcolanchas en el Mar Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre