La FVF sorprende al cambiar su escudo en festejo por 100 años de aniversario y le llueven críticas: "Un siglo y Venezuela sin participar en un Mundial"

La herida entre los aficionados venezolanos por la dura eliminación del Mundial de 2026 tras la derrota por goleada de La Vinotinto ante Colombia sigue abierta.

Por estos días la Federación Venezolana de Fútbol se encuentra celebrando los 100 años de su existencia y para ello sorprendió al cambiar el típico escudo que suelen utilizar en la camiseta oficial.

La FVF cambió su escudo por uno en el que se observa el número 100 dentro de los márgenes de la forma triangular que contenía por dentro las letras FVF.

Finalmente, la nueva imagen generó sorpresas, pero también críticas entre los aficionados, muchos de los cuales recordaron la derrota ante Colombia y la eliminación del Mundial 2026.

Luego de la publicación de la imagen del nuevo escudo de la Federación, la lluvia de críticas en redes sociales no se hizo esperar.

“La Federación Venezolana de Fútbol Conmemora 100 Años Dedicados a Fortalecer, Impulsar y Transformar el Fútbol Nacional”, publicó la FVF.

Los aficionados no solamente recordaron la dura derrota ante Colombia, sino también la ausencia de un entrenador oficial tras la salida de Fernando ‘Bocha’ Batista.

“¡Que la selección inicie el trabajo con su nuevo entrenador, que haga módulos, que se entreviste con entrenadores y jugadores del Futve!”A impulsar el fracaso y la decepción de la fanaticada”; “Un siglo y Venezuela sin participar en un Mundial"; “100 años sin llegar a una final continental”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que en las últimas jornadas de amistosos en fechas FIFA, la Vinotinto tuvo como entrenador a Oswaldo Vizcarrondo, quien actualmente es el entrenador oficial de la selección Sub-17.