Boca Juniors sigue insistiendo en un refuerzo colombiano para este 2026: jugador con paso por la selección está en la mira del equipo argentino

El Boca Juniors de Argentina insiste en sumar a sus filas un refuerzo colombiano, pese a la fallida negociación del cuadro xeneize con Atlético Nacional por el extremo Marino Hinestroza, que al final jugará en el fútbol de Brasil.

A pesar de eso, el conjunto argentino quiere sumar a sus filas un jugador con habilidades de desequilibrio, regate y transiciones defensivas; en ese sentido, la escuadra azul y oro habría puesto su mira en otro futbolista colombiano con paso por la selección Colombia.

De acuerdo a la última información compartida en las últimas horas, el atacante Kevin Serna, quien actualmente milita en el Fluminense de Brasil, habría entrado dentro del radar de Boca Juniors.

Así lo dio a conocer el periodista argentino especialista en mercado de pases, Germán García Grova: el equipo xeneize ya habría presentado una propuesta a Flu por el extremo colombiano de 27 años, por medio de la cual buscaría adquirir de manera parcial los derechos deportivos del nacido en Popayán.

“Boca realizó una primera oferta por Kevin Serna. La misma es para adquirir definitivamente al colombiano de Fluminense”, indicó García.

Se espera que en las próximas horas o días se conozcan detalles de la negociación entre ambas instituciones.

El equipo xeneize habría visto en Serna cualidades de desequilibrio en el uno contra unos esenciales para llegar a zona de ataque, como su capacidad de generar presión dentro del campo de juego cuando su equipo pierde el balón, habilidades esenciales para un equipo que en este 2026 busca recobrar el protagonismo, tanto en las competencias del balompié argentino como de la Copa Libertadores.

El nacido en Popayán, que ha sido parte de las convocatorias de Néstor Lorenzo en los juegos de fogueo de la selección Colombia, ha construido una carrera deportiva fuera de su país natal, jugando en equipos como Sportivo Luqueño de Paraguay; Los Chankas, ADT y Alianza Lima de Perú; y Fluminense de Brasil.