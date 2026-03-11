"Podrían usar ataques en California con drones para causar temor": analista sobre la amenaza del régimen iraní en EE.UU.

El régimen de Irán comenzó a cumplir su amenaza y en horas de la mañana lanzó una oleada de ataques de buques comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Para hablar sobre este tema, Joseph Hage, analista político de Medio Oriente y terrorismo, conversó con La Tarde de NTN24.

El invitado señaló en la entrevista que "es una promesa desde el inicio de que van a cerrar el estrecho de Ormuz hasta que llegue el precio del barril y petróleo a 200 dólares".

Y puntualizó que "Irán ha exportado más de un millón de petróleo a China desde el inicio del conflicto, lo que dice que si logran cerrar el estrecho de Ormuz, también van a cerrar que ellos le vendan petróleo a China".

Además, explicó que en medio del conflicto, el régimen iraní "ha tratado de aplastar a la ciudadanía a finales de diciembre y todo el mes de enero" y por ello hay que tener claro que "la represión iraní es para temer".