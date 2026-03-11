Petroleras Chevron y Shell estarían progresando en acuerdos para aumentar la producción de petróleo en Venezuela

La petrolera norteamericana Chevron y la británica Shell estarían cerca de concretar los primeros grandes acuerdos de producción con Venezuela desde la captura del dictador Nicolás Maduro, según informaron a la agencia Reuters cinco fuentes cercanas al asunto.

Las negociaciones permitirían a ambas compañías aumentar la producción en el país latinoamericano, lo que se traduce como los primeros pasos del Gobierno del presidente Donald Trump en su idea de inyectar un esfuerzo de 100.000 millones de dólares para reconstruir el sector petrolero venezolano tras décadas bajo el chavismo.

El régimen en Venezuela, ahora controlado por Delcy Rodríguez, ha cedido el control del petróleo a Washington.

Hace unas semanas, la Asamblea Nacional afín al régimen aprobó una reforma radical sobre la principal ley petrolera del país que otorga a las empresas extranjeras autonomía para operar, exportar y cobrar ventas de crudo, así sean socias minoritarias de la estatal PDVSA.

De acuerdo con las fuentes, Chevron y las autoridades energéticas en Venezuela habrían acordado términos preliminares para expandir el proyecto Petropiar, empresa mixta petrolera clave en Venezuela, conformada por PDVSA (70%) y Chevron (30%).

Aunque no se habría firmado el contrato final, se supo que el acuerdo otorgaría a Chevron los derechos para producir en el área Ayacucho 8, ubicada al sur de Petropiar, según puntualizaron las dos fuentes.

Por otro lado, los involucrados indicaron que la compañía norteamericana busca obtener una tasa reducida de regalías en esta nueva zona, así como otros incentivos fiscales y comerciales ofrecidos a proyectos vírgenes de petróleo y gas bajo la nueva legislación.

Además, Chevron y PDVSA podrían extender su sistema de producción por macollas de Petropiar hasta Ayacucho 8 y podría convertir a Chevron en el mayor productor privado de la Faja del Orinoco, que alberga una importante parte de las reservas totales de crudo del país.