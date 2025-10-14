NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Israel

“Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa”: médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Ricardo Nachman aseguró que su trabajo se centrará en “tratar de devolverle su estado de salud, básicamente en un primer momento físico y psicológico”.

En La Noche de NTN24 habló el Dr. Ricardo Nachman, médico forense y una de las personas que tiene en este momento la ardua labor de identificar a las víctimas que ha regresado Hamás durante las últimas horas.

Aunque solo han sido entregados a Israel algunos cuerpos de exprisioneros del grupo terrorista, el Gobierno ya tiene preparado un equipo de profesionales para ayudar a la identificación de los cadáveres y la recuperación de quienes volvieron con vida.

El galeno señaló que existen dos procesos en paralelo tras la firma del acuerdo:

“El proceso que hemos tenido de la gran alegría de recobrar a las personas en vida, que esa es una parte de mi trabajo. las 20 personas que recobraron su libertad después de 738 días de estar en un infierno”, aseveró.

Y agregó que “la otra parte, que también forma parte del acuerdo, de recibir todas las víctimas mortales y víctimas en vida por el grupo Hamás”, sobre lo que señaló que “no se ha cumplido lo pactado”, pues apenas se han “devuelto cuatro víctimas, cuatro personas que han sido asesinadas, quedando otras 24 víctimas o 24 cuerpos por repatriar a Israel”.

Por otra parte, Nachman señaló que todos están en Israel “esperando en casa para ser llamados por el momento que los cuerpos, otros cuerpos sean trasladados desde la Franja de Gaza hasta el Estado”.

Por otra parte, el forense habló de lo que se viene para los rehenes que fueron liberados con vida en la Franja.

Sobre esto, aseguró que su trabajo se centrará en “tratar de devolverle su estado de salud, básicamente en un primer momento físico y psicológico”.

Sobre el tiempo y el trabajo detrás de ese proceso de recuperación, Nachman señaló que, “si hablamos del punto de vista físico, en líneas generales, pueden tardar unas semanas, meses”.

Todo esto, aseveró, “dependiendo del grado de desnutrición que tengan, de los problemas crónicos que tengan después de estos dos años y pico”.

Sin embargo, añadió que, en cuanto a la parte psicológica, su estimación es que “pueden tardar años si es que se logra alguna recuperación completa después de haber pasado 738 días de un cautiverio con, digamos, un mecanismo diabólico”.

“Todos los ataques corporales y ataques, lo que se llama una guerra psicológica como para con aquellas personas que han estado en ese infierno, pueden tardar años, si somos optimistas y creemos que van a tener una recuperación completa”, dijo.

Según el médico, “se ha sabido que han habido abusos, abusos sexuales, no solamente con mujeres, sino también para con hombres”.

Sobre el compromiso de Hamás para acatar el acuerdo, Nachman aseguró que no se está cumpliendo.

“El grupo terrorista de Hamás no ha cumplido hasta hoy, hasta ahora, con lo pactado que era devolver en una sola etapa las 28 víctimas, las 28 cuerpos sin vida y las 20 personas con vida”.

“Ha devuelto hasta ahora solamente cuatro, cuatro cuerpos, faltando otros 24”, agregó.

"Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa": médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

