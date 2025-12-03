NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Luis Díaz

Leyenda del Liverpool arremetió contra Luis Díaz y su paso por el cuadro inglés: “fue un buen jugador, pero no era excepcional”

diciembre 3, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
Carragher también detalló que cree que a Luis se verá bien con el Bayern Múnich porque la Bundesliga “no es tan buena como la Premier”.

El colombiano Luis Díaz vive un buen momento en el Bayern Múnich, tras su salida del Liverpool, club en el que su paso sigue dando de qué hablar.

La discusión sobre la importancia que tuvo el guajiro con los ‘reds’ sigue dando de qué hablar y esta vez por cuenta de una leyenda del Liverpool.

El exdefensa del conjunto inglés Jamie Carragher habló sobre lo que significó el cafetero en el equipo diciendo que no “fue excepcional”.

o

Durante una entrevista con el programa The Overlap, Carragher comparó a Díaz con otros futbolistas considerados como leyendas.

“Díaz fue un buen jugador para el Liverpool, pero no era excepcional. No fue Firmino, no fue Mané, no fue Salah, fue un buen jugador”, comentó.

El exdefensa del cuadro inglés añadió que “Liverpool tuvo buenos años de él y logró una buena venta, pero la realidad es que no se ha encontrado un reemplazo de su perfil”.

Y afirmó que cree que el técnico del equipo, Arne Slot, si quería mantenerlo; pero no fue posible por temas de negociaciones con la directiva.

“Quizás Slot quería mantenerlo, pero la dirigencia de Liverpool dijo que otorgarle un nuevo contrato iba a llevarlo a valores astronómicos”, puntualizó

Carragher también detalló que cree que a Luis se verá bien con el Bayern Múnich porque la Bundesliga “no es tan buena como la Premier”.

Sin embargo, sus palabras contrarrestan con el duro análisis que hizo hace unos días el reconocido medio The Athletic.

El medio, que fue adquirido en 2022 por The New York Times, hizo un duro análisis de lo que se ha convertido un tema de conversación recurrente entre hinchas: el impacto que tuvo en el Liverpool de Inglaterra la salida del atacante colombiano Luis Díaz.

The Athletic recuerda que, durante gran parte de la temporada pasada, los futbolistas Gakpo y Salah fueron la pareja de extremos titular, crucial para el éxito del Liverpool en la Premier League, mientras que Díaz ocupaba el puesto central entre ambos. Pero que, sin embargo, “su salida ha dejado un claro vacío en la plantilla de los campeones”.

o

“Díaz estuvo en la punta de lanza de la presión del Liverpool la temporada pasada junto a Dominik Szoboszlai, y formaron una dupla formidable, marcando el ritmo que sus compañeros debían seguir”, mencionó.

Y el reconocido medio resaltó que a menudo, “cuando las cosas se ponían difíciles”, Díaz se ponía en marcha. “Su mentalidad y energía eran contagiosas. Por eso, en un momento en que el Liverpool no logra responder a cada contratiempo que enfrenta, no sorprende que se le eche de menos”.

“Lo que diferenciaba a Díaz de los demás extremos del Liverpool era su capacidad para impulsar al equipo y ser un detonador, algo de lo que el equipo de Slot ha carecido esta temporada”, indicó.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Liverpool

Bayern Múnich

Premier League

Bundesliga

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Régimen de Maduro

Maduro aumenta su seguridad con los cubanos, cambia de dormitorio y de teléfono, según NYT

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Selección de El Salvador - Foto: EFE
Mundial 2026

Hermano de Nayib Bukele ratificó a entrenador colombiano al frente de la selección de El Salvador pese a fracasar en Eliminatorias y protagonizar pelea con aficionado

Final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar en penaltis a Atlético Mineiro

Real Madrid ante Olympiacos en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

el secretario de Guerra, Pete Hegseth,
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra se pronunció sobre despliegue de EE. UU.: "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano"

Selección de El Salvador - Foto: EFE
Mundial 2026

Hermano de Nayib Bukele ratificó a entrenador colombiano al frente de la selección de El Salvador pese a fracasar en Eliminatorias y protagonizar pelea con aficionado

Final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar en penaltis a Atlético Mineiro

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Si entramos en alguna guerra, la ganaremos rápido": Trump al ser cuestionado sobre hipotético papel de EE. UU. en un conflicto y cuando se incrementa el despliegue en el Caribe

Motín armado en la cárcel de Machala | Foto: AFP
Crisis carcelaria

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Banderas de Latinoamérica / Foto: Captura de pantalla
América Latina

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre