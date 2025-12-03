Leyenda del Liverpool arremetió contra Luis Díaz y su paso por el cuadro inglés: “fue un buen jugador, pero no era excepcional”

El colombiano Luis Díaz vive un buen momento en el Bayern Múnich, tras su salida del Liverpool, club en el que su paso sigue dando de qué hablar.

La discusión sobre la importancia que tuvo el guajiro con los ‘reds’ sigue dando de qué hablar y esta vez por cuenta de una leyenda del Liverpool.

El exdefensa del conjunto inglés Jamie Carragher habló sobre lo que significó el cafetero en el equipo diciendo que no “fue excepcional”.

Durante una entrevista con el programa The Overlap, Carragher comparó a Díaz con otros futbolistas considerados como leyendas.

“Díaz fue un buen jugador para el Liverpool, pero no era excepcional. No fue Firmino, no fue Mané, no fue Salah, fue un buen jugador”, comentó.

El exdefensa del cuadro inglés añadió que “Liverpool tuvo buenos años de él y logró una buena venta, pero la realidad es que no se ha encontrado un reemplazo de su perfil”.

Y afirmó que cree que el técnico del equipo, Arne Slot, si quería mantenerlo; pero no fue posible por temas de negociaciones con la directiva.

“Quizás Slot quería mantenerlo, pero la dirigencia de Liverpool dijo que otorgarle un nuevo contrato iba a llevarlo a valores astronómicos”, puntualizó

Carragher también detalló que cree que a Luis se verá bien con el Bayern Múnich porque la Bundesliga “no es tan buena como la Premier”.

Sin embargo, sus palabras contrarrestan con el duro análisis que hizo hace unos días el reconocido medio The Athletic.

El medio, que fue adquirido en 2022 por The New York Times, hizo un duro análisis de lo que se ha convertido un tema de conversación recurrente entre hinchas: el impacto que tuvo en el Liverpool de Inglaterra la salida del atacante colombiano Luis Díaz.

The Athletic recuerda que, durante gran parte de la temporada pasada, los futbolistas Gakpo y Salah fueron la pareja de extremos titular, crucial para el éxito del Liverpool en la Premier League, mientras que Díaz ocupaba el puesto central entre ambos. Pero que, sin embargo, “su salida ha dejado un claro vacío en la plantilla de los campeones”.

“Díaz estuvo en la punta de lanza de la presión del Liverpool la temporada pasada junto a Dominik Szoboszlai, y formaron una dupla formidable, marcando el ritmo que sus compañeros debían seguir”, mencionó.

Y el reconocido medio resaltó que a menudo, “cuando las cosas se ponían difíciles”, Díaz se ponía en marcha. “Su mentalidad y energía eran contagiosas. Por eso, en un momento en que el Liverpool no logra responder a cada contratiempo que enfrenta, no sorprende que se le eche de menos”.

“Lo que diferenciaba a Díaz de los demás extremos del Liverpool era su capacidad para impulsar al equipo y ser un detonador, algo de lo que el equipo de Slot ha carecido esta temporada”, indicó.