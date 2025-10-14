Silencio de las autoridades tras la muerte de 14 mineros venezolanos en El Callao

El colapso de una mina de oro en el municipio El Callao del estado Bolívar a causa de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, dejó al menos 14 fallecidos, según confirmó el Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio.

Las víctimas murieron ahogadas en tres pozos que se inundaron tras la crecida del cause de la quebrada conocida como la batea Caratal.

Desde la noche del 12 de octubre los bomberos junto a Protección Civil, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), iniciaron las labores de rescate e investigación.

Los funcionarios pidieron a las personas reportar si tienen a familiares desaparecidos en el lugar.

Por su parte, el alcalde Coromoto Lugo, publicó en su cuenta de Instagram una nota de duelo en solidaridad de las víctimas y sus familiares.

El Arco Minero venezolano tiene una extensión de 112.000 km2 con reservas no solo de oro sino de diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán.

Durante la última década ambientalistas han denunciado un "ecocidio" en esa zona y el colapso de minas ilegales con decenas de muertos.