Arco Minero
Varios muertos y heridos tras colapso de mina en El Callao, Venezuela
Los funcionarios han pedido a las personas reportar si tienen a familiares desaparecidos en el lugar.
El colapso en el corredor minero del sector 'Cuatro Esquinas' en El Callao, estado Bolívar, dejó a un grupo de mineros tapiados.
El derrumbe se presentó tras el colapso de tierras luego de presentarse fuertes aguaceros.
Los bomberos, equipos de rescate y voluntarios habrían rescatado unos seis cuerpos hasta la media tarde de este lunes, pero las labores de búsqueda continúan.
Una fuente comentó a NTN24 que colapsaron específicamente los cilindros.