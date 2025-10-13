Varios muertos y heridos tras colapso de mina en El Callao, Venezuela

El colapso en el corredor minero del sector 'Cuatro Esquinas' en El Callao, estado Bolívar, dejó a un grupo de mineros tapiados.

El derrumbe se presentó tras el colapso de tierras luego de presentarse fuertes aguaceros.

VEA TAMBIÉN La minería ilegal chavista logra ubicar a Venezuela en el top de países con más pérdida de bosques tropicales o

Los bomberos, equipos de rescate y voluntarios habrían rescatado unos seis cuerpos hasta la media tarde de este lunes, pero las labores de búsqueda continúan.

Los funcionarios han pedido a las personas reportar si tienen a familiares desaparecidos en el lugar.

Una fuente comentó a NTN24 que colapsaron específicamente los cilindros.