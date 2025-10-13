NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Arco Minero

Varios muertos y heridos tras colapso de mina en El Callao, Venezuela

octubre 13, 2025
Por: Maryorin Méndez
Bomberos trabajan en el rescate
Los funcionarios han pedido a las personas reportar si tienen a familiares desaparecidos en el lugar.

El colapso en el corredor minero del sector 'Cuatro Esquinas' en El Callao, estado Bolívar, dejó a un grupo de mineros tapiados.

El derrumbe se presentó tras el colapso de tierras luego de presentarse fuertes aguaceros.

Los bomberos, equipos de rescate y voluntarios habrían rescatado unos seis cuerpos hasta la media tarde de este lunes, pero las labores de búsqueda continúan.

Una fuente comentó a NTN24 que colapsaron específicamente los cilindros.

Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Nicolás Maduro- Donald Trump - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Delcy Rodríguez - AFP
FAO

Régimen de Maduro denuncia en la FAO la intercepción "ilegal" de un barco pesquero por parte de EE.UU.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Ministro de Defensa del régimen de Venezuela anuncia ejercicios militares con buques y cazas en el Caribe

Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Dani Carvajal siendo expulsado | Foto: EFE
Champions League

Así fue el cabezazo por el que Dani Carvajal fue expulsado en su regresó a la Champions League en el triunfo del Real Madrid

Nicolás Maduro- Donald Trump - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Delcy Rodríguez - AFP
FAO

Régimen de Maduro denuncia en la FAO la intercepción "ilegal" de un barco pesquero por parte de EE.UU.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Ministro de Defensa del régimen de Venezuela anuncia ejercicios militares con buques y cazas en el Caribe

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del equipo

Musk contra Netflix | Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk le declara la guerra a Netflix y las acciones de la plataforma caen tras sus críticas

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

"Es el único presidente de Colombia que ha tenido una política clara contra las drogas": Diosdado Cabello ahora defiende al presidente Petro

