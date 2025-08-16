NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Periodismo

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana habló en Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su reinvención personal: "empecé a sentir dolor de patria"

agosto 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
La comunicadora social analizó varios temas en el canal de las Américas en entrevista con Juan Lozano.

Silvia Corzo, abogada, periodista, empresaria, conferencista y presentadora colombiana, habló en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 sobre sus proyecitos personales y profesionales.

“La expresión, la comunicación, así como es una herramienta de labor social, para las personas es una herramienta de sanación”, mencionó la entrevistada, en relación a su programa radial 'Siempre contigo' de La FM, que cuenta con un horario de lunes a jueves 09:00 p.m. (hora Colombia).

En cuanto a su paso por el mundo del coaching -proceso de acompañamiento personalizado que busca el desarrollo tanto personal como profesional de un individuo o grupo- Corzo fue enfática.

“El coaching es una técnica que se está usando hace un tiempo, como una herramienta a las personas a encontrar respuestas consigo mismas y tener unas conversaciones profundas, no es una terapia, es una conversación”.

En cuanto a su reinvención personal y profesional, sostuvo: “empecé a sentir dolor de patria, mucha tristeza por no ver esos cambios que uno alora cuando se está informando”.

