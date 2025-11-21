Ordenan la captura internacional de la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez
La justicia de Perú dictó cinco meses de prisión preventiva y ordenó la captura internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.
Este viernes, el Poder Judicial emitió una resolución en la que sentenció: "Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada".
La determinación se conoce días después de que México decidiera otorgar asilo político a quien fuera la exjefa de gabinete de Perú, que es procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.
Dicha situación llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con el país azteca.
Hace días, el Congreso de Perú aprobó una resolución para declarar "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su "inaceptable injerencia en asuntos internos" del país.