Lunes, 08 de diciembre de 2025
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

La recompensa del Bayern Múnich a Luis Díaz por su rendimiento con los 'Bávaros' en la actual temporada

diciembre 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
Luchito ha marcado un total de 21 goles y ha hecho un total de 7 asistencias, siendo protagonista en cada una de las competencias que disputa los 'Gigantes de Baviera’.

El futbolista colombiano Luis Díaz se ha convertido en una de las piezas claves del Bayern Múnich en la actual temporada del equipo alemán. Desde su vinculación al conjunto 'Bávaro' el pasado 2 de agosto, el atacante cafetero se ha vuelto uno de los hombres claves dentro del esquema táctico del técnico Vincent Kompany.

Ante su gran trabajo y desempeño, el técnico Kompany ha decidido recompensar al extremo colombiano con unos días de descanso adicional. Así lo dio a conocer en medio de la rueda de prensa previa al juego del Bayern Múnich ante el Sporting de Lisboa por la sexta fecha de la Champions League.

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde jamás tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, señaló el entrenador.

De igual manera, Vincent Kompany dejó claro que, aunque “El Guajiro” no estará durante un par de días con el club, él tendrá trabajos de manera individual para mantenerse en forma al momento de retornar a los entrenamientos grupales.

“Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”, señaló el estratega al mando de los 'Bávaros'.

El extremo colombiano se ha convertido en uno de los más destacados en la actual temporada del Bayern Múnich, pues desde su debut con la escuadra alemana ha disputado un total de 21 encuentros oficiales entre competencias como la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa de Alemania y la Champions League, en las que ha marcado un total de 12 tantos y 7 asistencias.

Su rendimiento son los 'Gigantes de Baviera' ha sido calificado con una puntuación de 7.33, según el portal web de datos y estadísticas Sofascore.

