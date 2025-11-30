NTN24
Crisis política

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con NTN24, el politólogo boliviano Franklin Pareja analizó la situación y aseguró que en campaña ambos “parecían dos candidatos a la Presidencia”.

El politólogo boliviano Franklin Pareja analizó en entrevista con el programa La Tarde de NTN24 la inesperada crisis política en Bolivia apenas tres semanas después del inicio del nuevo Gobierno. Y es que el binomio conformado por el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara muestra señales de una posible fractura que amenaza la estabilidad del país.

o

Según Pareja, esta fractura era previsible debido a que "la conformación del binomio" fue "casi accidental".

"No se conocían, no tenían puntos de intersección programáticos", señaló, añadiendo que "Edmand Lara no tenía vehículo, es decir, no tenía partido para competir, y el Rodrigo Paz no tenía vicepresidente porque el que tuvo se fue con otra conformación política".

o

"Entonces, ya esto era un inicio un poco complicado, porque no había precisamente una visión compartida en términos políticos, ideológicos, programáticos (...) En la segunda vuelta, porque en esta oportunidad, por primera vez, hubo segunda vuelta en Bolivia, se notó que había una cierta rigidez y unos cuantos desencuentros entre el candidato a la presidencia y vicepresidencia", añadió.

Pareja señaló, además, que “parecían dos candidatos a la presidencia, porque ambos manejaban agendas que no necesariamente eran compatibles, ni siquiera complementarias”.

