Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó

Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde el operativo militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro, anunció este miércoles una serie de medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó.

En medio de su declaración, Rodríguez informó que desde el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial, sin especificar si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022.

“Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable”, señaló.

“Igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino”, agregó.

Delcy, además, pidió a todos los actores políticos sumarse a una “peregrinación” nacional que iniciará el 19 de abril y terminará el 1 de mayo en Caracas.

“Pido que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos y pido no repetir, por eso quiero dirigir este mensaje al futuro a una Venezuela que debe estar libre de bloqueo”, dijo.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez estaría planeando postularse como candidata a la Presidencia de Venezuela, según el diario ABC o

Previo a su declaración, el diario ABC de España reveló que Delcy Rodríguez estaría planeando postularse a la presidencia de Venezuela.

La información fue publicada por el corresponsal en Caracas del diario ABC en un artículo que dice que la intención de Delcy Rodríguez, involucrada en graves casos de violaciones de derechos humanos y corrupción del régimen madurista, obedecería a "un plan de legitimarse en el poder a través de unas elecciones".

Es importante mencionar que, en un eventual escenario electoral, la encargada del régimen tendría que enfrentar a la líder de la democracia en Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Machado, según varias encuestas realizadas recientemente, ganaría de manera arrolladora las eventuales y urgentes elecciones presidenciales de Venezuela.

ABC apunta sobre Rodríguez que "mientras más tarde convoque los comicios, mejor para su propósito de postularse como candidata presidencial pues gana tiempo y popularidad mientras reacomoda la destruida economía y ruina de la infraestructura eléctrica y hospitalaria que ha heredado de Nicolás Maduro, de la cual ella ha participado en los últimos 27 años".