Sindicalista detenido por Maduro habría intentado quitarse la vida en El Rodeo I

Familiares del sindicalista Daniel Romero, detenido por el régimen de Nicolás Maduro el 11 de junio de 2023, denuncian que habría intentado quitarse la vida en la peligrosa cárcel El Rodeo I, a donde han sido aislados un grupo de presos políticos.

Daniel Romero fue detenido cuando encabezaba una huelga en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), para exigir mejores condiciones laborales. Estaba con Leonardo Azócar, quien también permanece detenido.

Maduro mantiene una política de criminalización de cualquier tipo de protesta, incluyendo la laboral.

La ONG Clipve escribió en su cuenta en redes: "De acuerdo con testimonios, se observó el ingreso urgente de una ambulancia. Poco después, se confirmó que el traslado respondía al estado crítico de Romero, quien presuntamente habría intentado quitarse la vida".

Sin embargo, no existe información oficial sobre su condición de salud ni sobre su ubicación actual, "lo que incrementa la angustia de sus seres queridos".

Desde 2024, familiares y organizaciones han advertido reiteradamente sobre el delicado estado de salud de Romero —que presentaba problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda— así como sobre las condiciones inhumanas de reclusión a las que ha sido sometido.

Clipve advierte que El Rodeo I se ha convertido en un centro de aislamiento, tratos crueles e inhumanos, donde la salud y la vida de los privados de libertad —incluyendo sindicalistas, militares y dirigentes de partidos políticos— se encuentran en permanente peligro.

Exigen garantías de acceso a atención médica urgente, adecuada e independiente.