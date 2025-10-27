"Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos": Petro responde a declaración de Leopoldo López

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó mediante sus redes sociales a un comentario que el dirigente opositor venezolano Leopoldo López hizo en declaraciones hechas a varios medios, incluido NTN24, desde Madrid.

“El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario”, afirmó Petro.

El mandatario colombiano aseguró que solo vive de su sueldo y que “sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos”. “Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes”, precisó.

“Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde, de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero”, afirmó.

Leopoldo López desde Madrid, en medio de sus declaraciones a la prensa, se refirió a la inclusión del presidente Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, de Estados Unidos.

“Cuál ha sido la posición del presidente Petro con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, apoyar a Nicolás Maduro. Cuál es la equivalencia, que Maduro, cabeza del Cartel de los Soles, es defendido por un solo presidente, que es Gustavo Petro. Evidentemente hay una asociación de intereses comunes que lo hacen defender a Maduro”, expresó Petro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. informó este viernes mediante una nota de prensa que designó a Petro “en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico”. “Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario consideró que el presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. “Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, sostuvo.

El Departamento precisó que la acción se toma conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el comercio mundial ilícito de drogas.