Armando Benedetti dice que hubo “una mala interpretación” sobre anuncio de Petro de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU. y asegura que la cooperación seguirá

En medio de la tensión que se vive en la región por el despliegue militar y los diferentes ataques a presuntas narcolanchas dedicadas al transporte de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico por parte del gobierno de los Estados Unidos, que han dejado más de 70 personas fallecidas.

Ante estas acciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en varias ocasiones ha cuestionado el actuar de la administración de Donald Trump para combatir a los carteles y el narcotráfico, hace unos días anunció que suspendía el “envío de comunicaciones y otros tratos” con agencias de seguridad de la nación norteamericana.

Una determinación que, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, habría sido malinterpretada tanto por los medios de comunicación como por algunos funcionarios del mismo gabinete.

“Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto Gobierno”, indicó el jefe de cartera por medio de su cuenta de “X”.

Según Benedetti, la medida tomada por Petro no implica el fin de la colaboración e intercambio de información con agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y HSI en contra del “narcotráfico y el crimen”.

“El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas como el FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia DIPOL, DIJÍN, CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”, aseguró el ministro del Interior.

Colaboraciones que se verán condicionadas, según lo que dejó el mandatario colombiano, quien, en la mañana de este jueves, volvió a hacer referencia a este tema, señalando que las agencias colombianas cooperarán siempre y cuando no se vulneren los “derechos humanos y la vida”.

“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menoscabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”, afirmó Gustavo Petro.