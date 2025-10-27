NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Abogado de Petro sobre inclusión en la Lista Clinton: "Fue por sus posturas sobre Venezuela y por la causa palestina"

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - EFE
El defensor del mandatario sostuvo que la decisión “fue incorrecta y políticamente motivada”.

El abogado Daniel M. Kovalik, representante del presidente colombiano Gustavo Petro en los Estados Unidos, indicó que su equipo se prepara para presentar una defensa integral tras la inclusión del mandatario colombiano y de su familia en la llamada Lista Clinton.

“Sí, por supuesto. Voy a defender a toda la familia Petro”, aseguró Kovalik, quien agregó que su labor será ad honorem.

“Petro está en la lista porque a Trump no le gusta que sea amigo del pueblo palestino y que esté en contra de una intervención en Venezuela”, afirmó el abogado durante la entrevista.

Estados Unidos anunció sanciones financieras contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por no combatir el narcotráfico. El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y también a su esposa, a uno de sus hijos, y al ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

o

Una vez se conoció la pronunciación del gobierno estadounidense, Petro reaccionó a través de su cuenta de X: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno (congresista republicano de Estados Unidos) se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.

El presidente colombiano aseguró que su defensa en el caso, en Estados Unidos, será liderada por el abogado Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, sostuvo.

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, finalizó el mandatario en el mensaje que publicó en su cuenta de X.

También, a través de esta misma red social, el mandatario colombiano aseveró que Verónica Alcocer, la mujer que figura como su esposa y que fue incluida en la lista Clinton, ya no es su pareja y la defendió ante este señalamiento.

“Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, escribió Petro.

