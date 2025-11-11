Tras sorpresiva muerte de recordado personaje estos son los actores de ‘El Chavo del 8’ que siguen con vida y a qué se dedican

La serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ ha sido a lo largo de los años uno de los programas de televisión más exitosos en Latinoamérica.

Desde su lanzamiento como serie independiente en 1973, pues anteriormente era un sketch del programa ‘Chespirito’, hasta la finalización de las grabaciones en 1980, los personajes de la serie gozaron de gran popularidad, incluso hasta después de que se acabara el icónico programa.

Tras más de cinco décadas de su estreno, algunos de los integrantes del elenco continúan reapareciendo tanto en redes sociales como en las pantallas para homenajear sus personajes e incluso recordar a aquellos que ya no están.

El último personaje que falleció, cabe resaltar, es María del Carmen Vela (Gloria', la tía de 'Paty') quien murió el pasado 5 de noviembre de 2025 a los 87 años.

Estos son los personajes de ‘El Chavo del Ocho’ que aún siguen con vida

Florinda Meza, de 76 años, dio vida a ‘Doña Florinda’ y actualmente mantiene viva la memoria de su esposo Roberto Gómez Bolaños. Meza continúa participando en eventos conmemorativos y entrevistas relacionadas con el legado de la serie.

Por su parte, Carlos Villagrán, de 81 años, quien dio vida a ‘Quico’, ha incursionado en proyectos televisivos y cinematográficos, también ha incursionado en el ámbito político en México.

María Antonieta de las Nieves, de 78 años, quien interpretó a ‘La Chilindrina’, continúa activa en el medio artístico. Ha trabajado en teatro y televisión.

Asimismo, Edgar Vivar, de 76 años, quien interpretó al ‘Señor Barriga y Ñoño’, continúa haciendo parte de producciones televisivas y teatrales pese a enfrentar algunos problemas de salud durante los últimos años.

Ana Lilian de la Macorra, de 67 años, quien interpretó a Paty, decidió alejarse del mundo del espectáculo para enfocarse en la psicología. Actualmente ejerce como psicóloga y colabora como escritora en distintas publicaciones.

Actores de ‘El Chavo del Ocho’ que ya fallecieron

-Roberto Gómez Bolaños (El Chavo) murió en 2014 a los 85 años.

-Ramón Valdés (Don Ramón) falleció en 1988 a los 64 años.

-Angelines Fernández (Doña Clotilde) murió en 1994 a los 71 años.

-Rubén Aguirre (Profesor Jirafales) murió en 2016 a los 82 años.

-Raúl “Chato” Padilla (Jaimito el cartero) falleció en 1994 a los 75 años.

-María del Carmen Vela (Gloria', la tía de 'Paty') murió el 5 de noviembre de 2025 a los 87 años.