Lunes, 27 de octubre de 2025
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En una entrevista exclusiva con NTN24, López abordó la situación política de Venezuela y las recientes acusaciones de narcotráfico contra el régimen de Maduro.

Desde su exilio en Madrid, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha respondido con firmeza a las nuevas amenazas del régimen de Nicolás Maduro.

López, quien estuvo preso durante tres años y medio en Venezuela, calificó de injustificada y arbitraria la intención del régimen de Maduro de quitarle la nacionalidad venezolana.

"La Constitución de Venezuela es muy clara. Dice en el artículo 35, los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Es una norma expresa, táctica, que no tiene interpretación", afirmó el líder opositor.

El dirigente venezolano recordó que hace 10 años fue sentenciado a 14 años de cárcel por denunciar a Maduro como "represor, corrupto y narcotraficante".

“Nicolás Maduro tiene que salir del poder. La amenaza la representa

o

Nicolás Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela (…). Son argumentos sustentados y que están siendo la punta de lanza de la posición de los Estados Unidos con respecto a Nicolás Maduro, el narcotraficante". puntualizó.

López también se refirió a las revelaciones en el Congreso de Estados Unidos sobre la entrega de pasaportes venezolanos a presuntos terroristas.

"Este caso de Nicolás Maduro entregándole pasaportes en el Medio Oriente a terroristas tiene más de 10 años. Y son decenas de miles de pasaportes que se le entregaron a personas que nunca han ido a Venezuela", aseguró.

Sobre la operación antidrogas de Estados Unidos en el Caribe, López manifestó su respaldo: "Nosotros respaldamos que se esté enfrentando con el músculo que se tiene que enfrentar a una estructura criminal". Sin embargo, criticó duramente las fuerzas armadas del régimen acusándolas de estar "preparada para atentar en contra de los venezolanos".

El líder opositor concluyó describiendo a Venezuela como "un país bajo ocupación de una organización criminal".

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

