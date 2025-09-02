Sospechan que Superlano y Carreño fueron llevados al Rodeo 1, donde tienen completamente aislado a Baduel

"El Rodeo es tortura": advierte cada día la hermana de Josnars Baduel, Andreína, quien ha sufrido ahí la indiferencia de las autoridades que no le dan razones de su familiar desde hace un mes.

La cárcel queda a una hora de Caracas, en la calurosa ciudad de Guatire, a donde también habrían sido trasladados este lunes los presos políticos Freddy Superlano y Roland Carreño.

La dirigencia política ha pedido fe de vida de ambos, tras ser llevados sin el conocimiento de sus familiares, abogados, ni allegados.

Pero algunos de los que hicieron la denuncia creen que fueron llevados al Rodeo, donde escasea la ventilación y el agua potable. Los presos políticos viven bajo condiciones extremas y el aislamiento perpetuo.

Andreína Baduel informó que su hermano Josnars Baduel cumple un mes en aislamiento en El Rodeo I. "Es un patrón de castigo que se repite con crueldad. El primer aislamiento comenzó el 26 de enero y se extendió hasta el 17 de mayo: fueron 111 días consecutivos de incomunicación".

"El segundo aislamiento comenzó el 2 de agosto y hoy ya cumple un mes sin visitas, sin paquetería y sin noticias de él. Cada uno de estos aislamientos prolongados ratifica lo que hemos venido denunciando: El Rodeo I no es un centro de reclusión, es un centro de tortura".

"Cada día en esas condiciones es un día en el que su vida se consume. Josnars no recibe atención médica especializada ni oportuna, a pesar de las graves secuelas de las torturas a las que ha sido sometido durante estos cinco años de injusta detención. Su salud se deteriora y el Estado lo sabe. El aislamiento no solo castiga al preso, también tortura a la familia, que vive en incertidumbre y dolor. Y lo más grave: no es solo Josnars, cientos de familias venezolanas enfrentan este mismo drama. Ejemplo de ello Freddy Superlano, Roland Carreño, Jesus Armas, Biagio Pilieri y Perkins Rocha cumplieron un año detenidos injustamente y un año aislados.

Condiciones del Rodeo

Aunque se había anunciado que el centro de detención sería remodelado en su totalidad, persisten las denuncias de pésimas condiciones en su infraestructura y servicios básicos como agua potable y electricidad.

Lo que sí cambió es que todos los reclusos que allí están cumplen con el uniforme de braga amarilla, le rapan el cabello, hacen formación de orden cerrado en las áreas comunes y están vigilados con cámaras de seguridad en cada rincón.

Quiénes están en El Rodeo

El Foro Penal confirmó que hasta allí fue llevado el exmilitar Alejandro González, expareja de la también presa política Rocío San Miguel.

Además Marín Chaparro y Juan Carlos Marrufo.

"Hasta ahora solo hay hombres y ha habido preocupación de los familiares por el acceso restringido y limitado", dijo Alfredo Romero del Foro.

También están:

El capitán Juan Carlos Caguaripano

SM1 Juan Carlos Monasterios Caso DRON

Caso Gedeón

Cap Antonio Sequea Torres

OfcJ (PNB) Enderson Ríos Marín

S/2 Leandro Chirinos

S/1 Anthony J. Reyes

S/1 Angel Perdomo ¿

1Ttte Raul Manzanilla

SM/3 Evan Rincón

Oswaldo Castillo

Adolfo Baduel