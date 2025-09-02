CPI aceptó formalmente la separación del fiscal Karim Khan de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Tomando en cuenta el artículo 42(7) del Estatuto de Roma y la regla 35 del reglamento de Procedimiento y Prueba, este martes la Corte Penal Internacional aceptó formalmente la solicitud del fiscal Karim A. Khan de apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La decisión surge tras considerar la existencia de un posible conflicto de intereses que pudiera interferir en el proceso.

Cinco jueces de apelaciones de la CPI habían solicitado a Khan que se separara del caso el 1 ° de agosto porque su cuñada, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa a Nicolás Maduro.

Para la Presidencia de la CPI este vínculo familiar y profesional "podría llevar a un observador imparcial y razonable a temer la existencia de parcialidad", lo que justifica la excusa del fiscal.

El caso Venezuela I se mantendrá bajo supervisión el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.

En diciembre del 2024 el panel de expertos de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela le solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronuncie el patrón de desaparición forzada que estaría aplicando el régimen de Nicolás Maduro a sus opositores.

Santiago Cantón, presidente de panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo que se estaba "acercando un momento en que el fiscal (de la CPI) tome una decisión importante para continuar con la investigación", aseguró.

Este domingo un grupo de venezolanos decidió declararse en huelga de hambre frente a la sede de la CPI en La Haya para exigir al tribunal que acelere las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

"Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela", dijo Damarys Bello, quien dijo que la huelga de hambre es una petición directa al tribunal internacional.