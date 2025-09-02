NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Martes, 02 de septiembre de 2025
Corte Penal Internacional

CPI aceptó formalmente la separación del fiscal Karim Khan de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Karim Khan, abogado británico, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto: EFE
Karim Khan, abogado británico, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto: EFE
La decisión surge tras considerar la existencia de un posible conflicto de intereses que pudiera interferir en el proceso.

Tomando en cuenta el artículo 42(7) del Estatuto de Roma y la regla 35 del reglamento de Procedimiento y Prueba, este martes la Corte Penal Internacional aceptó formalmente la solicitud del fiscal Karim A. Khan de apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

o

La decisión surge tras considerar la existencia de un posible conflicto de intereses que pudiera interferir en el proceso.

Cinco jueces de apelaciones de la CPI habían solicitado a Khan que se separara del caso el 1 ° de agosto porque su cuñada, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa a Nicolás Maduro.

Para la Presidencia de la CPI este vínculo familiar y profesional "podría llevar a un observador imparcial y razonable a temer la existencia de parcialidad", lo que justifica la excusa del fiscal.

El caso Venezuela I se mantendrá bajo supervisión el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.

En diciembre del 2024 el panel de expertos de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela le solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronuncie el patrón de desaparición forzada que estaría aplicando el régimen de Nicolás Maduro a sus opositores.

o

Santiago Cantón, presidente de panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo que se estaba "acercando un momento en que el fiscal (de la CPI) tome una decisión importante para continuar con la investigación", aseguró.

Este domingo un grupo de venezolanos decidió declararse en huelga de hambre frente a la sede de la CPI en La Haya para exigir al tribunal que acelere las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

"Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela", dijo Damarys Bello, quien dijo que la huelga de hambre es una petición directa al tribunal internacional.

 

Temas relacionados:

Corte Penal Internacional

Karim Khan

Crímenes de lesa humanidad

DDHH VENEZUELA

DDHH

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

c
Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Más de Judicial

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Esta es la fecha en la que se leerá la sentencia que deberá cumplir el menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay

Trata de personas

Desarticulan red de explotación sexual en Tenerife y rescatan a dos venezolanas

Juicio de Álvaro Uribe - EFE y Canva
Juicio

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro vuelve a pronunciarse sobre el despliegue militar de Estados Unidos que avanza por el Caribe hacia los límites del mar de Venezuela

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Miguel Uribe Londoño es precandidato presidencial | Foto EFE
Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió al Gobierno de Colombia que declare al Cartel de los Soles como grupo terrorista y criticó envío de soldados a zona fronteriza con Venezuela

Joven con discapacidad auditiva escucha la voz de su padre por primera vez - Foto captura tomada de: X
Video viral

Conmovedora reacción: adolescente guatemalteca con discapacidad auditiva escucha la voz de su papá por primera vez

David Smolansky y Gustavo Petro | Foto: EFE
David Smolansky

“Ocúpese de su país que bastante violento sí está”: David Smolansky responde a Petro que criticó despliegue militar estadounidense en el Caribe

Miguel Uribe Turbay - Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Esta es la fecha en la que se leerá la sentencia que deberá cumplir el menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay

Alejandro Eder, alcalde de Cali - Foto EFE
Atentado

"Más que nunca tenemos que estar juntos para enfrentar esta amenaza del terrorismo": dura reacción del alcalde de Cali tras atentado que ensombreció a la ciudad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano