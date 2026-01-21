"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

En este 2026 los colombianos acudirán a las urnas para renovar el Congreso y elegir nuevo presidente.

La última encuesta de la empresa GAD-3, en alianza con Noticias RCN, arrojan una favorabilidad para el candidato oficialista y de la izquierda, Iván Cepeda, frente a un escenario de segunda vuelta con su mayor competidor, según el sondeo, Abelardo De La Espriella.

Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional y candidato al Senado de Colombia, calificó las elecciones presidenciales de 2026 como una confrontación entre la democracia y el riesgo de una "dictadura bolivariana".

VEA TAMBIÉN Daniel Noboa afirma que aplicará una “tasa de seguridad” a Colombia porque no han cooperado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera o

Gómez aseguró que la carrera presidencial se ha polarizado entre el oficialista Iván Cepeda y el outsider Abelardo de la Espriella.

"Esto es una elección polarizada por decisiones del mismo gobierno de Gustavo Petro y su candidato que reflejan y representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país y el fin del escenario democrático", afirmó Gómez.

Según el candidato, Abelardo de la Espriella es "el único candidato que tiene un discurso, que tiene credibilidad, que tiene además la transparencia de confrontar ese riesgo".

Respecto a las encuestas realizadas por GAD-3 para RCN, que muestran una ventaja para Iván Cepeda, Gómez relativizó los resultados ya que, según él, "medir la intención de voto con tanta antelación no es muy preciso".

Goméz explicó que mientras Cepeda "lleva 20 o 25 años en la vida pública", De la Espriella apenas cuenta con "cinco meses de actividad política dándose a conocer".

VEA TAMBIÉN Medicina Legal de Colombia confirma que cuatro menores murieron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las Farc o

Sobre la consulta de la centroderecha programada para el 8 de marzo junto con las elecciones legislativas, Gómez se mostró crítico y la rebautizó como "la miniconsulta de la centro derecha".

Señaló que los participantes "ni siquiera representan nada significativo" y que la candidata mejor posicionada, Paloma Valencia, "apenas reúne eventualmente un 3% de la intención de voto".

Gómez también habló sobre la necesidad de una renovación del Congreso el próximo 8 de marzo dado que "nunca antes en la historia habíamos visto una degradación ética, moral, de fines de coherencia como la del Congreso actual".