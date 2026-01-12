"No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos": régimen cubano luego de que Trump le sugiriera firmar "acuerdo" antes de que sea "tarde"

El líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, se pronunció este lunes 12 de enero luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que ha invitado a Cuba a firmar un “acuerdo” antes de que “sea demasiado tarde”.

“No existen conversaciones con el gobierno de EE. UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, afirmó Díaz-Canel en una publicación en la red social X.

Díaz-Canel aseveró que ha tenido “disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE. UU., incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

“El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EE. UU., empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano. Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”, aseveró.

Finalmente dijo que “existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo 11 de enero un mensaje en su red Truth Social en el que le sugirió a Cuba alcanzar lo que definió como un “acuerdo” “antes de que sea demasiado tarde” y en el que dio a entender que la isla no gozará de más dinero ni petróleo procedente de Venezuela.

“Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (por mucho) para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, expresó Trump.

El mandatario además dijo que muchos cubanos murieron en los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela, tras los que fue capturado Nicolás Maduro, del pasado sábado 3 de enero.