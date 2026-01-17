NTN24
Nasa

En Vivo: la NASA traslada el cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis II, en una maniobra que puede durar 12 horas

enero 17, 2026
Por: Miguel Pedreros-Agencia France Presse - AFP
Artemis II se encuentra en la Plataforma de Lanzamiento 3 del Edificio de Ensamblaje-Foto: AFP
Artemis II se encuentra en la Plataforma de Lanzamiento 3 del Edificio de Ensamblaje-Foto: AFP
Con este paso, la NASA sigue en su propósito de una vez más alcanzar la Luna.

En medio de una alta expectativa, la NASA inició este sábado el despliegue de su imponente cohete SLS y la nave Orion a la plataforma de lanzamiento para iniciar los preparativos de su nueva misión tripulada a la Luna luego de más de 50 años.

Los reportes indican que la maniobra podría tardar hasta 12 horas, así que la agencia espacial decidió transmitir en vivo esta fase del proceso a través de Internet.

Esta fase permitirá a la NASA iniciar una serie pruebas para ejecutar con éxito la misión Artemis II, la cual tendría como fecha tentativa de despegue a inicios de febrero.

El cohete protagonista es el Space Launch System, que tiene color naranja y blanco, y está acompañado de la nave Orion. Ambos artefactos fueron sacados lentamente del edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida.

o

Posteriormente, los artefactos serán trasladados en medio de un operativo muy cuidadoso hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B, la cual queda a unos 6.5 kilómetros.

Se espera que la agencia estadounidense inicie una serie de pruebas, que, tras resultar satisfactorias, tres estadounidenses y un canadiense, serán los encargados de dirigirse a la Luna en algún momento entre los meses de febrero y abril.

En esta ocasión, la tripulación que será enviada al espacio exterior no aterrizará dentro de la Luna, sino que volará alrededor del satélite terrestre.

Esta misión, la cual duraría unos 10 días, es considerada un gran paso para los estadounidenses de volver a alcanzar la Luna, en medio de la promesa de Donald Trump de volver a pisar suelo lunar.

o

Sin embargo, es importante recalcar que los ingenieros de la NASA deben realizar todo tipo de verificaciones para asegurarse que el cohete SLS es seguro y completamente viable para llevar a cabo la misión con éxito.

